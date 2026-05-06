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MERCADO DA BOLA

Everton Ribeiro vai renovar? Veja nomes para uma eventual reposição

Veja jogadores em fim de contrato que podem se juntar ao Bahia

Gustavo Nascimento
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Everton Ribeiro na partida contra o São Paulo. Cauly aparece ao fundo da imagem
Everton Ribeiro na partida contra o São Paulo. Cauly aparece ao fundo da imagem - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Com contrato válido até dezembro deste ano, ainda existe dúvida sobre a permanência de Everton Ribeiro no Bahia para a próxima temporada. Caso não haja a renovação de contrato com o craque de 37 anos, a diretoria do Esquadrão deve se movimentar para repor a saída do meia.

Diante dessa possibilidade, o clube pode optar por alguns nomes que, assim como Everton Ribeiro, encerrarão o contrato com seus respectivos clubes até o final de 2026 ou que já estão sem clube, ou seja, jogadores que chegariam ao Bahia sem custos de transferência.

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Opções para repor a eventual saída de Everton Ribeiro

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Principais nomes

Caso o Bahia queira olhar para o mercado interno, um nome de peso que poderia pintar no Tricolor de Aço seria o de Phillippe Coutinho, que está sem contrato desde fevereiro deste ano, quando deixou o Vasco. O atleta de 33 anos foi peça-chave na campanha do Vasco na Copa do Brasil em 2025, em que a equipe chegou à final.

Além dele, o Bahia pode optar por uma opção mais jovem, porém menos testada: Igor Gomes. Revelado pelo São Paulo, o meia de 27 anos defende o Atlético Mineiro desde 2023 e tem contrato válido até o fim deste ano. Apesar de ter sido titular absoluto do Galo na última temporada, o jogador perdeu espaço e virou reserva da equipe em 2026.

  • Phillipe Coutinho
    Phillipe Coutinho |
  • Everton Ribeiro vai renovar? Veja nomes para uma eventual reposição
    |
Phillipe Coutinho Everton Ribeiro vai renovar? Veja nomes para uma eventual reposição

Brasileiros em mercados alternativos

O Bahia também poderia apostar em brasileiros menos conhecidos e que estão em mercados alternativos, assim como foi feito anteriormente com Cauly, Rafael Ratão e com o centroavante Gilberto em 2018, quando ele foi contratado junto ao Yeni Malatyaspor, da Turquia.

Um exemplo é Fábio Lima, de 32 anos, que teve passagens Atlético Goianiense, São Paulo e Vasco, mas que está no Al-Wasl desde 2014. Ao todo, o jogador acumula 331 jogos, 217 gols e 77 assistências no clube dos Emirados Árabes Unidos. Seu contrato com o clube encerra em junho.

Entre as opções mais jovens está o nome de Alan Guimarães, de 27 anos, que foi revelado pelo Palmeiras e que vem se destacando no Moreirense, de Portugal. Nesta temporada, o meia já registrou cinco gols e cinco assistências, sendo o jogador com mais participações diretas em gols da equipe nesta temporada.

Ao todo, ele já tem 139 jogos, 25 gols e 26 assistências com a camisa do clube. O contrato do meia acaba em 30 de junho deste ano.

Além dele, o Tricolor Baiano pode focar suas atenções no futebol norte-americano, onde está Gabriel Pirani, de 24 anos. Revelado pelo Santos como uma grande promessa, o jogador não cumpriu as expectativas criadas sobre ele no futebol brasileiro. Hoje, o jogador é titular do DC. United e tem contrato até o final de 2026.

  • Fábio Lima tem mais de 300 jogos e 200 gols pelo Al-Wasl
    Fábio Lima tem mais de 300 jogos e 200 gols pelo Al-Wasl |
  • Alan Guimarães no Moreirense
    Alan Guimarães no Moreirense |
  • Gabriel Pirani no DC United
    Gabriel Pirani no DC United |
Fábio Lima tem mais de 300 jogos e 200 gols pelo Al-Wasl Alan Guimarães no Moreirense Gabriel Pirani no DC United

Estrangeiros com experiência no Brasil

Uma outra opção para o Bahia é buscar jogadores estrangeiros que estão ou que já passaram pelo futebol brasileiro, mesmo que esses nomes não estejam em sua melhor fase na carreira.

Um exemplo é o argentino Franco Cristaldo, de 29 anos, que se destacou no Grêmio nas últimas entre 2022 e 2025. No início deste ano, o jogador retornou à Argentina, desta vez defendendo as cores do Talleres. O contrato do jogador vai até dezembro deste ano.

Outro nome é o paraguaio Matías Rojas, de 30 anos, que atualmente está no Libertad. Após se destacar no futebol argentino, sobretudo no Racing, o meia chegou ao Corinthians com altas expectativas, mas não rendeu o esperado pela torcida do time paulista. O contrato do jogador vai até o fim de 2026.

  • Everton Ribeiro vai renovar? Veja nomes para uma eventual reposição
    |
  • Matías Rojas no Corinthians
    Matías Rojas no Corinthians |
Everton Ribeiro vai renovar? Veja nomes para uma eventual reposição Matías Rojas no Corinthians

Vale a pena sonhar?

Um nome que pouco provável, mas não impossível é o do português Bernardo Silva, que encerra o seu contrato com o Manchester City ao final da temporada europeia, em junho deste ano. Avaliado em € 27 milhões, o jogador de 31 anos poderia marcar uma nova fase do Bahia sob a gestão do City Football Group, assim como foi com a chegada de Everton Ribeiro em 2024.

O movimento se torna um pouco mais provável quando se observam as diversas contratações internacionais no futebol brasileiro nos últimos anos, o que seria facilitado pela conexão do Bahia ao time de Manchester a partir do Grupo City. Além disso, o idioma não seria uma barreira para o atleta.

Bernardo Silva aparece à direita da foto
Bernardo Silva aparece à direita da foto | Foto: Peter Powell | AFP

No entanto, existem alguns nomes mais palpáveis, como o do francês Nabil Fekir, com passagens por Lyon e Real Betis, mas que hoje está no Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O contrato do meia de 32 anos vai até junho deste ano.

Além dele, o belga Thorgan Hazard – irmão de Eden Hazard – aparece como opção. Aos 33 anos, o jogador está no Anderlecht e tem contrato até 30 de junho.

Por sua vez, o inglês Dele Alli, que se destacou no Tottenham, está livre no mercado desde setembro do ano passado, quando deixou o Como, da Itália. Apesar de ser um nome midiático, o atleta não atua em alto nível desde 2023, de forma que o Bahia seria um estágio de recuperação para a carreira do atleta de 30 anos.

  • Nabil Fekir com a camisa do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos
    Nabil Fekir com a camisa do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos |
  • Thorgan Hazard com a camisa do Anderlecht, da Bélgica
    Thorgan Hazard com a camisa do Anderlecht, da Bélgica |
  • Everton Ribeiro vai renovar? Veja nomes para uma eventual reposição
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Nabil Fekir com a camisa do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos Thorgan Hazard com a camisa do Anderlecht, da Bélgica Everton Ribeiro vai renovar? Veja nomes para uma eventual reposição

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