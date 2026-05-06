MERCADO DA BOLA
Everton Ribeiro vai renovar? Veja nomes para uma eventual reposição
Veja jogadores em fim de contrato que podem se juntar ao Bahia
Com contrato válido até dezembro deste ano, ainda existe dúvida sobre a permanência de Everton Ribeiro no Bahia para a próxima temporada. Caso não haja a renovação de contrato com o craque de 37 anos, a diretoria do Esquadrão deve se movimentar para repor a saída do meia.
Diante dessa possibilidade, o clube pode optar por alguns nomes que, assim como Everton Ribeiro, encerrarão o contrato com seus respectivos clubes até o final de 2026 ou que já estão sem clube, ou seja, jogadores que chegariam ao Bahia sem custos de transferência.
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Principais nomes
Caso o Bahia queira olhar para o mercado interno, um nome de peso que poderia pintar no Tricolor de Aço seria o de Phillippe Coutinho, que está sem contrato desde fevereiro deste ano, quando deixou o Vasco. O atleta de 33 anos foi peça-chave na campanha do Vasco na Copa do Brasil em 2025, em que a equipe chegou à final.
Além dele, o Bahia pode optar por uma opção mais jovem, porém menos testada: Igor Gomes. Revelado pelo São Paulo, o meia de 27 anos defende o Atlético Mineiro desde 2023 e tem contrato válido até o fim deste ano. Apesar de ter sido titular absoluto do Galo na última temporada, o jogador perdeu espaço e virou reserva da equipe em 2026.
Phillipe Coutinho | |
Brasileiros em mercados alternativos
O Bahia também poderia apostar em brasileiros menos conhecidos e que estão em mercados alternativos, assim como foi feito anteriormente com Cauly, Rafael Ratão e com o centroavante Gilberto em 2018, quando ele foi contratado junto ao Yeni Malatyaspor, da Turquia.
Um exemplo é Fábio Lima, de 32 anos, que teve passagens Atlético Goianiense, São Paulo e Vasco, mas que está no Al-Wasl desde 2014. Ao todo, o jogador acumula 331 jogos, 217 gols e 77 assistências no clube dos Emirados Árabes Unidos. Seu contrato com o clube encerra em junho.
Entre as opções mais jovens está o nome de Alan Guimarães, de 27 anos, que foi revelado pelo Palmeiras e que vem se destacando no Moreirense, de Portugal. Nesta temporada, o meia já registrou cinco gols e cinco assistências, sendo o jogador com mais participações diretas em gols da equipe nesta temporada.
Ao todo, ele já tem 139 jogos, 25 gols e 26 assistências com a camisa do clube. O contrato do meia acaba em 30 de junho deste ano.
Além dele, o Tricolor Baiano pode focar suas atenções no futebol norte-americano, onde está Gabriel Pirani, de 24 anos. Revelado pelo Santos como uma grande promessa, o jogador não cumpriu as expectativas criadas sobre ele no futebol brasileiro. Hoje, o jogador é titular do DC. United e tem contrato até o final de 2026.
Fábio Lima tem mais de 300 jogos e 200 gols pelo Al-Wasl | Alan Guimarães no Moreirense | Gabriel Pirani no DC United |
Estrangeiros com experiência no Brasil
Uma outra opção para o Bahia é buscar jogadores estrangeiros que estão ou que já passaram pelo futebol brasileiro, mesmo que esses nomes não estejam em sua melhor fase na carreira.
Um exemplo é o argentino Franco Cristaldo, de 29 anos, que se destacou no Grêmio nas últimas entre 2022 e 2025. No início deste ano, o jogador retornou à Argentina, desta vez defendendo as cores do Talleres. O contrato do jogador vai até dezembro deste ano.
Outro nome é o paraguaio Matías Rojas, de 30 anos, que atualmente está no Libertad. Após se destacar no futebol argentino, sobretudo no Racing, o meia chegou ao Corinthians com altas expectativas, mas não rendeu o esperado pela torcida do time paulista. O contrato do jogador vai até o fim de 2026.
| Matías Rojas no Corinthians |
Vale a pena sonhar?
Um nome que pouco provável, mas não impossível é o do português Bernardo Silva, que encerra o seu contrato com o Manchester City ao final da temporada europeia, em junho deste ano. Avaliado em € 27 milhões, o jogador de 31 anos poderia marcar uma nova fase do Bahia sob a gestão do City Football Group, assim como foi com a chegada de Everton Ribeiro em 2024.
O movimento se torna um pouco mais provável quando se observam as diversas contratações internacionais no futebol brasileiro nos últimos anos, o que seria facilitado pela conexão do Bahia ao time de Manchester a partir do Grupo City. Além disso, o idioma não seria uma barreira para o atleta.
No entanto, existem alguns nomes mais palpáveis, como o do francês Nabil Fekir, com passagens por Lyon e Real Betis, mas que hoje está no Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O contrato do meia de 32 anos vai até junho deste ano.
Além dele, o belga Thorgan Hazard – irmão de Eden Hazard – aparece como opção. Aos 33 anos, o jogador está no Anderlecht e tem contrato até 30 de junho.
Por sua vez, o inglês Dele Alli, que se destacou no Tottenham, está livre no mercado desde setembro do ano passado, quando deixou o Como, da Itália. Apesar de ser um nome midiático, o atleta não atua em alto nível desde 2023, de forma que o Bahia seria um estágio de recuperação para a carreira do atleta de 30 anos.
Nabil Fekir com a camisa do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos | Thorgan Hazard com a camisa do Anderlecht, da Bélgica | |
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