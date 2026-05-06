Vitória pode ganhar bônus milionário com empréstimo de zagueiro

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Jogador emprestado pelo Esporte Clube Vitória ao Sport, o zagueiro Zé Marcos, de 28 anos, teve detalhada sua transferência por empréstimo. Nesta terça-feira, 5, o clube pernambucano publicou comunicado no site oficial.

A remuneração de Zé Marcos é dividida entre os clubes, cabendo aos pernambucanos o pagamento do salário e encargos trabalhistas, enquanto o Vitória é responsável por outra "parcela relevante", especialmente vinculada ao direito de imagem.

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De acordo com o Sport, o contrato não prevê opção de compra automática, mantendo-se o vínculo definitivo com o Leão da Barra ao término do empréstimo. O vínculo de empréstimo vale até o dia 30 de novembro de 2026 e foi fechado sem custos.

Bônus para o Vitória

A operação contempla, ainda, mecanismos de incentivo por desempenho, incluindo o pagamento de bônus de R$ 900.000,00 ao Vitória, caso o Sport obtenha o acesso à Série A e o defensor atinja percentual mínimo de partidas como titular.

Existe ainda a possibilidade de readequação da divisão da remuneração entre os clubes, condicionada ao atingimento de metas de participação em jogos.