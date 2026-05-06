Com 44 jogos a menos, Luciano Juba iguala o número de gols de 2025

Se o Esporte Clube Bahia não atravessa um bom momento na temporada, o mesmo não se aplica à fase de Luciano Juba. O lateral-esquerdo alcançou uma marca expressiva em 2026: com 44 jogos a menos, igualou o número de gols que havia marcado em toda a temporada de 2025.





No ano passado, o camisa 46 balançou as redes sete vezes ao longo de 63 jogos na temporada. Já neste ano, precisou de apenas 19 partidas para atingir a mesma marca, evidenciando uma evolução significativa em sua produção ofensiva.

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O bom momento foi reforçado no último domingo, 3, quando Juba marcou um golaço no empate diante do São Paulo. Com o tento, ele chegou ao sétimo gol na temporada — o sexto pelo Campeonato BrasileiroSérie A, o que o coloca como artilheiro do Esquadrão na competição.

A fase artilheira também rende ao lateral uma marca de destaque no cenário internacional. Em 2026, Juba é o lateral-esquerdo com mais gols entre as dez principais ligas do futebol mundial, superando atletas que atuam em competições como Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1.



Além dos gols, o jogador soma três assistências na temporada — número inferior ao de 2025, quando distribuiu oito passes para gol, mas ainda em um recorte de menos de 20 partidas disputadas neste ano.





Vivendo grande fase individual, Luciano Juba volta a viver expectativa de convocação à Seleção Brasileira. O técnico Rogério Ceni afirmou que o lateral tem “sérias chances” de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. A lista final será divulgada no dia 18 de maio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).