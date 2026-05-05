Negociação: o que se sabe sobre Gustavo Scarpa e o Esporte Clube Bahia

Scarpa só foi titular em três jogos do Galo no Brasileirão - Foto: Pedro Souza / Atlético

Apesar das recentes especulações que ligaram o nome de Gustavo Scarpa ao Esporte Clube Bahia, nunca houve uma possibilidade de transferência por parte do Esquadrão de Aço. Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, o clube baiano não tem interesse na contratação do meio-campista do Atlético Mineiro.

Aos 32 anos, Scarpa possui vínculo com a equipe mineira até o fim da temporada de 2027. Ainda de acordo com informações obtidas com uma pessoa ligada ao clube mineiro e outra ligada ao Bahia, o jogador de fato chegou a ser oferecido ao Tricolor de Aço, que optou por não seguir com qualquer negociação.

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Nas últimas horas, o nome do atleta ganhou força nos bastidores como um possível reforço, cenário que acabou sendo descartado internamente.

Busca por um sucessor para Everton Ribeiro

Nos bastirores, a diretoria do Bahia mantém o foco em encontrar um jogador que possa ser o substituto de Everton Ribeiro no futuro. O atual capitão do Esquadrão possui contrato até dezembro de 2026, mas o clube já trabalha no planejamento de sucessão para manter a qualidade técnica no setor criativo.

Na atual temporada, Everton Ribeiro segue como peça fundamental, somando estatísticas consistentes no Campeonato Brasileiro, incluindo assistências em jogos contra São Paulo, Palmeiras e Vasco da Gama. Neste ano, pelo Bahia, soma 4 assistências e um gol.

Números de Gustavo Scarpa na temporada

Gustavo Scarpa encerrou o ano de 2025 como o principal assistente do Atlético-MG, registrando 12 assistências e 3 gols em 66 partidas disputadas. Até o final de abril de 2026, o meio-campista já acumulava um total de 22 jogos pelo Galo, com 2 gols marcados e 4 assistências.

Carreira e títulos

Revelado pelo Desportivo Brasil, Scarpa construiu uma carreira sólida com passagens por grandes clubes:

Times onde jogou: Fluminense, Red Bull Brasil, Palmeiras, Nottingham Forest (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Atlético Mineiro.

Principais títulos:

Palmeiras: duas Libertadores (2020, 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2018, 2022), Copa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2022);

duas Libertadores (2020, 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2018, 2022), Copa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2022); Fluminense: Primeira Liga (2016);

Primeira Liga (2016); Atlético-MG: Bicampeão Mineiro (2024, 2025).

Janela de transferências

Os clubes que desejam realizar novos ajustes em seus elencos deverão aguardar a próxima janela de transferências do futebol brasileiro. Em 2026, o período de contratações do meio do ano está definido entre os dias 20 de julho e 11 de setembro.