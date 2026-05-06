Brasileirão Sub-20: Bahia vence São Paulo em busca de vaga histórica

Roger Gabriel e outros jogadores do Bahia comemorando gol sobre o São Paulo - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia segue buscando uma classificação inédita ao mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta quarta-feira, 6, o Tricolor bateu o São Paulo por 3 a 2 no Centro de Treinamentos do clube paulista, e subiu para a 5ª colocação na tabela de classificação.

Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Roger Gabriel e Caio Suassuna, que balançou a rede duas vezes e aumentou a concorrência na luta pela artilharia do torneio. Sobrinho-neto do renomado escritor Ariano Suassuna, o atacante marcou oito gols até o momento.

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Sob o comando de Leonardo Galbes, o Bahia entrou em campo com: Iuri; Wendel, Gerald, Fredi, Daniel Lima, Sidney; Pedrinho, Roger; Iago, João Andrade e Caio Suassuna. Nomes conhecidos como o goleiro Arthur Jampa, os atacantes Gabriel Carioca e Ryan Nascimento ficaram no banco de reservas, mas entraram no decorrer da partida.

Recorde vindo?

Com o resultado, o Bahia chegou aos 17 pontos conquistados em dez jogos, quatro pontos a menos que o líder Palmeiras. Vale lembrar que o Tricolor disputa o Campeonato Baiano da categoria paralelamente e, diferentemente das edições anteriores em que uma equipe mais jovem participou do estadual, o sub-20 lida com as duas competições.

O Esquadrão nunca sequer avançou à segunda fase do Brasileirão Sub-20 desde que o formato de pontos corridos foi adotado, mas fez sua melhor campanha na edição de 2024, quando terminou na 10ª colocação com 27 pontos somados.