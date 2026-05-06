Vitória marca no fim e derrota o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20
Leãozinho venceu a terceira partida na competição nacional
O Esporte Clube Vitória venceu a terceira partida no Campeonato Brasileiro Sub-20, nesta quarta-feira, 6. O Leãozinho derrotou o Cuiabá pelo placar de 1 a 0, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.
Especialmente no segundo tempo, a Fábrica de Talentos se impôs no confronto e saiu na frente do placar aos 39 minutos, já na reta final. O gol foi marcado de cabeça por Ruan Gabriel, atacante que entrou no decorrer do jogo.
Para o duelo válido pela 10ª rodada, o técnico Mário Henrique escalou a equipe com Davi Barbosa; Emerson Buiu (Luis Aucélio), Kauan, Cauan Farias e Wanderson; Nico Talero, Juninho (Ruan Gabriel) e Alejandro Almaraz; Faísca (Eliandro), Hiago e Kaio Gomes (Lucas Lohan).
Classificação e próximo compromisso
Com o resultado, o Vitória sobe para 12 pontos e ocupa, no momento, a 13ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. O Cuiabá, por outro lado, fica com oito pontos e é o 17º colocado.
O Leãozinho volta a jogar no próximo sábado, 9, às 15h, contra o Bahia de Feira. A partida será disputada na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, válida pela 11ª rodada do Brasileirão da categoria.
