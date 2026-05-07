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SELEÇÃO BRASILEIRA

Ex-Bahia, Ratão afirma que Juba já estaria convocado se jogasse no eixo

Atacante Rafael Ratão afirma que lateral do Tricolor seria convocado por Carlo Ancelotti caso atuasse em clubes do Sul e Sudeste

Téo Mazzoni
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| Atualizada em

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Jogador do Shanghai Shenhua defende presença de Juba na Copa.
Jogador do Shanghai Shenhua defende presença de Juba na Copa. - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O nome do lateral-esquerdo do Esporte Clube Bahia, Luciano Juba, segue em evidência e desperta expectativas para uma possível convocação à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista final de convocados do Brasil para o Mundial da Fifa no próximo dia 18 de maio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No último domingo, 3, o técnico Rogério Ceni defendeu a convocação do jogador ao afirmar que Juba tem “sérias possibilidades” de fazer parte do grupo que disputará a Copa do Mundo. Agora, foi a vez de um ex-companheiro do Bahia reforçar o coro pela presença do atleta na lista do treinador italiano.

Em entrevista exclusiva concedida ao portal A TARDE, Rafael Ratão, que dividiu vestiário com o lateral-esquerdo entre 2023 e 2024, afirmou que, caso Luciano Juba apresentasse o mesmo nível de desempenho em uma equipe do eixo do futebol brasileiro, já seria presença certa na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

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Ratão destaca desempenho de Juba e aponta “injustiça” no cenário nacional
Ratão destaca desempenho de Juba e aponta “injustiça” no cenário nacional | Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Se você pegar os números do Juba e ele tivesse o CPF de São Paulo, por exemplo, certeza que ele já estava na seleção
Rafel Ratão - ex-jogador do Bahia


De acordo com o jogador, a região em que o Bahia está inserido dificulta a visibilidade para uma convocação à Seleção Brasileira: Não é fácil você jogar no Nordeste e bater na seleção. Tem que dar parabéns para ele, porque é algo muito difícil”.

Fã de Luciano Juba


No entanto, para o ex-atacante do Bahia, atualmente no Shanghai Shenhua, da China, nenhum outro lateral-esquerdo brasileiro apresenta o mesmo desempenho que Luciano Juba vem tendo na posição, e por isso defende sua convocação.

Acho que ele merece ir para a Copa do Mundo. 100%. Até a lista final, eu acho que ele tem tudo para estar presente”, pontuou Ratão, que ainda citou Jean Lucas — convocado em 2025 — como outro potencial nome para defender o Brasil no Mundial.

Ratão e Juba em partida contra o Fortaleza, em 2023
Ratão e Juba em partida contra o Fortaleza, em 2023 | Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Com 19 jogos disputados em 2026, sete gols marcados — mesma marca de toda a temporada passada, mas em 44 partidas a menos —, além de três assistências, Juba soma números superiores aos dos laterais-esquerdos observados e convocados por Carlo Ancelotti, considerando participações diretas em gols.

Confira os números:

  • Juba: 7 gols e 3 assistências (19 jogos)
  • Alex Sandro: 1 assistência (18 jogos)
  • Caio Henrique: 2 assistências (34 jogos)
  • Carlos Augusto: 2 gols e 2 assistências (42 jogos)
  • Douglas Santos: 1 gol (22 jogos)
Luciano Juba comemorando o gol marcado contra o São Paulo, no último domingo, 3
Luciano Juba comemorando o gol marcado contra o São Paulo, no último domingo, 3 | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

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Tags:

Esporte Clube Bahia Luciano Juba Rafael Ratão

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