Ex-Bahia, Ratão afirma que Juba já estaria convocado se jogasse no eixo

O nome do lateral-esquerdo do Esporte Clube Bahia, Luciano Juba, segue em evidência e desperta expectativas para uma possível convocação à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista final de convocados do Brasil para o Mundial da Fifa no próximo dia 18 de maio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



No último domingo, 3, o técnico Rogério Ceni defendeu a convocação do jogador ao afirmar que Juba tem “sérias possibilidades” de fazer parte do grupo que disputará a Copa do Mundo. Agora, foi a vez de um ex-companheiro do Bahia reforçar o coro pela presença do atleta na lista do treinador italiano.

Em entrevista exclusiva concedida ao portal A TARDE, Rafael Ratão, que dividiu vestiário com o lateral-esquerdo entre 2023 e 2024, afirmou que, caso Luciano Juba apresentasse o mesmo nível de desempenho em uma equipe do eixo do futebol brasileiro, já seria presença certa na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ratão destaca desempenho de Juba e aponta “injustiça” no cenário nacional | Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Se você pegar os números do Juba e ele tivesse o CPF de São Paulo, por exemplo, certeza que ele já estava na seleção Rafel Ratão - ex-jogador do Bahia



De acordo com o jogador, a região em que o Bahia está inserido dificulta a visibilidade para uma convocação à Seleção Brasileira: “Não é fácil você jogar no Nordeste e bater na seleção. Tem que dar parabéns para ele, porque é algo muito difícil”.

Fã de Luciano Juba



No entanto, para o ex-atacante do Bahia, atualmente no Shanghai Shenhua, da China, nenhum outro lateral-esquerdo brasileiro apresenta o mesmo desempenho que Luciano Juba vem tendo na posição, e por isso defende sua convocação.

“Acho que ele merece ir para a Copa do Mundo. 100%. Até a lista final, eu acho que ele tem tudo para estar presente”, pontuou Ratão, que ainda citou Jean Lucas — convocado em 2025 — como outro potencial nome para defender o Brasil no Mundial.





Ratão e Juba em partida contra o Fortaleza, em 2023 | Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Com 19 jogos disputados em 2026, sete gols marcados — mesma marca de toda a temporada passada, mas em 44 partidas a menos —, além de três assistências, Juba soma números superiores aos dos laterais-esquerdos observados e convocados por Carlo Ancelotti, considerando participações diretas em gols.



Confira os números:

Juba: 7 gols e 3 assistências (19 jogos)

Alex Sandro: 1 assistência (18 jogos)

Caio Henrique: 2 assistências (34 jogos)

Carlos Augusto: 2 gols e 2 assistências (42 jogos)

Douglas Santos: 1 gol (22 jogos)