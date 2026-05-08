Suspeitos da morte de baianos na Paraíba estavam tentando fugir para a Bolívia

Três dos corpos foram encontrados com as mãos amarradas para trás - Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

A investigação sobre a morte de quatro trabalhadores baianos encontrados em uma área de mata na Grande João Pessoa revelou que dois dos suspeitos tentaram escapar do Nordeste usando documentos falsos e planejavam fugir para a Bolívia. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 8.

Segundo as apurações, os investigados deixaram a Paraíba logo após o crime e seguiram até Recife, em Pernambuco. Na capital pernambucana, embarcaram em um voo para São Paulo utilizando identidades falsas. Depois da chegada ao Sudeste, os dois viajaram até Várzea Grande, no Mato Grosso, onde foram localizados antes de conseguirem atravessar a fronteira.

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A prisão aconteceu na quinta-feira, 7, durante uma operação integrada entre as polícias civis da Paraíba e do Mato Grosso. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. Ambos permanecem custodiados em Cuiabá. Já um quarto suspeito apontado como executor do crime continua foragido.

Mandante estaria escondido no Rio

De acordo com a Polícia Civil, a ordem para executar os quatro trabalhadores teria partido de um líder de facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. Conforme a investigação, ele estaria escondido no estado fluminense e segue sendo procurado. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades.

A principal linha investigativa aponta que o crime teria relação com uma dívida envolvendo drogas atribuída a uma das vítimas, o trabalhador Lucas Bispo, de 22 anos. Os investigadores afirmam que os outros três homens mortos não tinham ligação com esse tipo de débito.

Prisões e suspeitos identificados

As investigações também levaram à prisão de outro homem suspeito de participação no caso. Ele foi localizado em Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa, durante uma ação da Delegacia de Homicídios em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana.

Na casa onde o suspeito estava, os policiais encontraram o celular de uma das vítimas. Conforme a Polícia Civil, o homem já tinha antecedentes por tráfico de drogas e seria integrante da organização criminosa investigada. Apesar disso, os investigadores afirmam que ele não era o fornecedor de entorpecentes de Lucas Bispo.

Além do preso, outros cinco suspeitos já foram identificados por envolvimento tanto nas execuções quanto na ocultação dos corpos. Todos possuem mandados de prisão expedidos pela Justiça e seguem foragidos.

Durante a operação, uma mulher que estava no imóvel também acabou presa por tráfico de drogas. A polícia informou que, até o momento, ela não tem relação direta com o assassinato dos trabalhadores.

Corpos foram encontrados em área de mata

Os quatro corpos foram encontrados na madrugada de 3 de abril, em uma região de mata no bairro de Brisamar, em João Pessoa. A perícia apontou que as vítimas haviam sido assassinadas cerca de dois dias antes, com disparos de arma de fogo.

Três dos homens estavam com as mãos amarradas para trás. Por causa do avançado estado de decomposição, os corpos não puderam ser identificados visualmente, sendo necessários exames cadavéricos para a confirmação das identidades.

A polícia também informou que o veículo relacionado ao caso havia sido roubado em Santa Rita, município da Região Metropolitana da capital paraibana.