Policial militar é baleado durante operação em Valéria

Um policial militar foi baleado na noite desta sexta-feira, 8, em um confronto armado durante operação realizada na localidade conhecida como Bolachinha, no bairro de Valéria, em Salvador.

Segundo apurado pelo Portal A TARDE, equipes da Polícia Militar realizavam incursões na Rua Tânia Duran quando avistaram homens armados. Houve troca de tiros e, durante o confronto, o policial acabou baleado na perna e no braço. O PM foi identificado como soldado Ramon, integrante do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), foi atingido

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Ainda segundo relatos, um terceiro disparo atingiu a região do abdômen, mas foi contido pelo colete balístico utilizado pelo militar, evitando ferimentos mais graves. Informações preliminares apontam que o soldado sofreu um grande hematoma na região da barriga por conta do impacto, mas a informação ainda não oficializada pela corporação.

Apoio prestado

Guarnições da Rondesp BTS e equipes dos PETOs de outras unidades foram deslocadas para prestar apoio durante a ação.

Após o confronto, o policial foi socorrido e encaminhado para o Hospital do Subúrbio. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde dele é considerado estável.

Suspeitos baleados

Ainda conforme as informações iniciais, dois suspeitos também foram baleados durante a operação. Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles.