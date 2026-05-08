Investigado por esquema de envio de drogas a Europa é preso em Salvador

Uma operação do Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), resultou na prisão de Marcus Fabrício Freitas da Silva nesta sexta-feira, 8, em Salvador. De acordo com o MPBA, ele é apontado em investigações como integrante de uma organização criminosa voltada ao comércio internacional de entorpecentes.

Marcus foi autuado em flagrante por uso de documento falso.

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Segundo as investigações, o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas e pela Justiça Federal no Rio Grande do Norte, ambos relacionados a condenações definitivas por tráfico de drogas, conforme informado pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

Investigação sobre tráfico internacional

As apurações também indicam que Marcus já havia sido investigado em 2022 pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, no âmbito de uma organização criminosa com atuação interestadual e conexões internacionais.

O grupo seria responsável pelo envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa, utilizando portos brasileiros como os de Natal, Salvador, Santos, Fortaleza e Belém.

Estrutura criminosa e logística do esquema

De acordo com as investigações, a estrutura criminosa utilizava empresas e operadores logísticos para ocultar drogas em cargas lícitas transportadas em contêineres. O esquema permitia o envio de entorpecentes ao exterior com maior dificuldade de detecção pelas autoridades.

As apurações apontam ainda que cerca de 14 toneladas de cocaína foram apreendidas em ações realizadas no Brasil e no exterior, incluindo interceptações em portos europeus. Marcus Fabrício Freitas da Silva, segundo os investigadores, integrava o núcleo logístico da organização criminosa, atuando na operacionalização do transporte e envio das cargas ilícitas.

A ação contou com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom); do setor de inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT); da Polícia Militar, através do 32º Batalhão de Itapuã, e do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV/TOR). Marcus foi flagranteado por uso de documento falso.

