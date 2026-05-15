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MALHA FECHADA

Suspeito morre e quatro são presos por suspeita de homicídios e tráfico na Bahia

Lucas Moreira da Silva, de 33 anos, reagiu a abordagem e foi baleado

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito morre e quatro são presos por suspeita de homicídios e tráfico na Bahia
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Um homem morreu e quatro foram presos na manhã desta sexta-feira, 15, durante a Operação Malha Fechada, deflagrada pelas polícias Civil e Militar em cidades da Bahia. Os investigados são suspeitos de envolvimento com homicídios, tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, um dos investigados, identificado como Lucas Moreira da Silva, de 33 anos, reagiu à abordagem policial durante o cumprimento dos mandados em Capim Grosso. Houve troca de tiros, ele foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros três suspeitos foram presos na mesma cidade.

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A ofensiva policial também teve desdobramentos nos municípios de Feira de Santana, Irecê e São José do Jacuípe, onde equipes cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso.

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Materiais apreendidos

Durante a operação, os policiais apreenderam:

  • três armas de fogo;
  • um simulacro de arma;
  • porções de cocaína;
  • maconha;
  • munições de diferentes calibres;
  • aparelhos celulares;
  • dispositivos eletrônicos;
  • documentos;
  • dinheiro em espécie;
  • além de materiais usados para pesagem e fracionamento de drogas. Uma caminhonete S10 e três motocicletas também foram apreendidas.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão domiciliar. Mais de 60 policiais participaram da ação integrada, coordenada pela Delegacia Territorial de Capim Grosso.

A operação contou com apoio da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina), da 1ª Coorpin de Feira de Santana e de unidades da Polícia Militar, como a 91ª CIPM, CIPE Chapada, Rondesp Chapada, Rondesp Leste e o 29º BPM de Jacobina.

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Tags

capim grosso Operação policial prisões tráfico de drogas

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