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Mulher é presa após tentar atear fogo no próprio pai com maçarico

Corpo de Bombeiros socorreu o homem ferido, enquanto a Polícia Civil apura as circunstâncias do caso

Luan Julião
Por
Homem de 58 anos sofreu queimaduras na cabeça
Homem de 58 anos sofreu queimaduras na cabeça -

Uma discussão familiar terminou com um homem ferido e uma mulher levada à delegacia na tarde de quinta-feira, 14, no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a suspeita, de 28 anos, teria usado um maçarico para atingir o próprio pai durante o desentendimento.

A ocorrência foi registrada na Rua Antero Bloem, após uma denúncia ao 190 informar que uma pessoa havia sofrido queimaduras na região da cabeça depois de ser atingida por fogo. Quando chegaram ao endereço, os policiais identificaram que o caso envolvia pai e filha.

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Conforme a PM, durante a briga, a mulher lançou fogo contra o homem, de 58 anos. A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Cachoeirinha.

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Após a ação, a suspeita foi conduzida para a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a mulher afirmou ter reagido em legítima defesa após ter sido ameaçada pelo pai. A perícia foi acionada, e a ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

“A Polícia Civil investiga uma ocorrência de violência doméstica e ameaça, ocorrida na tarde da quinta-feira (14/5), na Freguesia do Ó, zona norte da capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência”, disse a pasta.

Segundo informações do boletim, uma mulher, de 28 anos, atacou o próprio pai, de 58 anos, com um maçarico após uma discussão. A mulher alegou legítima defesa, relatando que foi ameaçada. O homem foi socorrido ao PS Cachoeirinha.

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