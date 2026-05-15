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Chefe da Guarda Civil é exonerado após denúncia de violência doméstica

Vítima relatou nas redes sociais ter sofrido três episódios de agressões

Victoria Isabel
Por
Homem era comandante da Guarda Civil Municipal
Homem era comandante da Guarda Civil Municipal -

O comandante da Guarda Civil Municipal de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, foi exonerado do cargo nesta quarta-feira, 14, após ser acusado de agredir a companheira. As denúncias vieram à tona depois que a vítima, de 44 anos, publicou um vídeo nas redes sociais relatando episódios de violência doméstica.

Segundo a mulher, as agressões aconteceram em três ocasiões diferentes. O caso mais recente teria ocorrido na noite de terça-feira, 13. Ela afirmou ainda que tentou registrar uma ocorrência, mas não encontrou delegado plantonista na unidade policial.

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Em nota oficial, a Prefeitura de Jaguaquara informou que decidiu pela exoneração imediata do então chefe da corporação após tomar conhecimento das acusações divulgadas nas redes sociais.

A administração municipal declarou repudiar qualquer forma de violência, principalmente no ambiente familiar, e destacou que o lar deve ser um espaço de segurança, respeito e proteção.

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O município também ressaltou que respeita os procedimentos investigativos e judiciais que serão conduzidos pelas autoridades competentes, mas afirmou que a exoneração segue os princípios adotados pela gestão diante de situações dessa natureza.

Por fim, a prefeitura reafirmou o compromisso com a dignidade humana, o respeito e a proteção das mulheres.

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Tags

exoneração guarda civil violência doméstica

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