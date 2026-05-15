Chefe da Guarda Civil é exonerado após denúncia de violência doméstica

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Homem era comandante da Guarda Civil Municipal - Foto: Divulgação

O comandante da Guarda Civil Municipal de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, foi exonerado do cargo nesta quarta-feira, 14, após ser acusado de agredir a companheira. As denúncias vieram à tona depois que a vítima, de 44 anos, publicou um vídeo nas redes sociais relatando episódios de violência doméstica.

Segundo a mulher, as agressões aconteceram em três ocasiões diferentes. O caso mais recente teria ocorrido na noite de terça-feira, 13. Ela afirmou ainda que tentou registrar uma ocorrência, mas não encontrou delegado plantonista na unidade policial.

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Em nota oficial, a Prefeitura de Jaguaquara informou que decidiu pela exoneração imediata do então chefe da corporação após tomar conhecimento das acusações divulgadas nas redes sociais.

A administração municipal declarou repudiar qualquer forma de violência, principalmente no ambiente familiar, e destacou que o lar deve ser um espaço de segurança, respeito e proteção.

O município também ressaltou que respeita os procedimentos investigativos e judiciais que serão conduzidos pelas autoridades competentes, mas afirmou que a exoneração segue os princípios adotados pela gestão diante de situações dessa natureza.

Por fim, a prefeitura reafirmou o compromisso com a dignidade humana, o respeito e a proteção das mulheres.