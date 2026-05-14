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DECISÃO JUDICIAL

Ferro-velho: Justiça manda soltar empresário investigado por mortes de trabalhadores

Justiça concedeu liberdade ao empresário Marcelo Batista da Silva, de 41 anos

Leilane Teixeira
Por
Reprodução/Redes Sociais
Reprodução/Redes Sociais -

A Justiça concedeu liberdade ao empresário Marcelo Batista da Silva, de 41 anos, investigado pela morte dos funcionários Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento de 24 anos e Matusalém Silva Muniz, de 25.

A decisão foi assinada pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira nesta quinta-feira, 14, e permite que ele responda às acusações fora do sistema prisional. Marcelo estava detido no Complexo Penitenciário da Mata Escura, porém, até o momento, não houve confirmação oficial sobre a saída dele da unidade.

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Medidas cautelares

Como parte das medidas cautelares, o empresário deverá:

  • Utilizar tornozeleira eletrônica e cumprir regras estabelecidas pela Justiça enquanto o processo segue em andamento.
  • O magistrado também autorizou que Marcelo continue exercendo atividades profissionais.
  • Conforme a decisão, ele poderá trabalhar na administração da empresa Prometais de segunda a sábado, no período entre 6h e 20h.

Investigação

O empresário é apontado como investigado pelas mortes de Paulo Daniel Matusalém Silva, funcionários dele que trabalhavam no ferro-velho. Segundo investigações, as vítimas foram torturadas e mortas no galpão do estabelecimento. Os corpos ainda não foram encontrados.

Além disso, também responde por tentativa de homicídio contra outras três pessoas, entre elas outros dois ex-funcionários baleados que sobreviveram.

O caso continua sendo acompanhado pelas autoridades e ainda aguarda novos desdobramentos relacionados ao cumprimento da decisão judicial.

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Tags

caso ferro-velho HOMICÍDIO justiça

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