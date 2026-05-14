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INVESTIGAÇÃO

Adolescente é sequestrado e encontrado morto após sair de escola na Bahia

Corpo do jovem foi localizado nos fundos de uma casa

Leilane Teixeira
Por
Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia
Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia -

Um adolescente de 15 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira, 12, após ser sequestrado ao sair da escola, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira, 14, em uma região de mata no bairro Aviário, em Feira de Santana.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Richel Pereira de Oliveira. O corpo do jovem foi localizado nos fundos de uma casa situada na Rua do Salvador, perto do Beco de Renata e da Lagoa da Liberdade.

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Conforme o registro policial, o adolescente estava sem camisa e vestia calça jeans, cinto preto e tênis da mesma cor.

Investigação

As investigações indicam que Richel teria sido sequestrado junto com outro estudante na tarde de terça-feira, por volta das 17h30, logo após o fim das aulas. O caso aconteceu na Rua Anguera, no bairro Jardim Acácia.

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adolescente feira de santana Polícia Civil Sequestro

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