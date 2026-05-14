Adolescente é sequestrado e encontrado morto após sair de escola na Bahia

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Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um adolescente de 15 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira, 12, após ser sequestrado ao sair da escola, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira, 14, em uma região de mata no bairro Aviário, em Feira de Santana.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Richel Pereira de Oliveira. O corpo do jovem foi localizado nos fundos de uma casa situada na Rua do Salvador, perto do Beco de Renata e da Lagoa da Liberdade.

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Conforme o registro policial, o adolescente estava sem camisa e vestia calça jeans, cinto preto e tênis da mesma cor.

Investigação

As investigações indicam que Richel teria sido sequestrado junto com outro estudante na tarde de terça-feira, por volta das 17h30, logo após o fim das aulas. O caso aconteceu na Rua Anguera, no bairro Jardim Acácia.