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LIBERDADE

MC Poze se manifesta pela primeira vez após deixar a prisão; confira

MC Ryan e Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, também foram soltos nesta quinta-feira, 14

Gustavo Nascimento
Por
MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo -

O MC Poze do Rodo se manifestou pela primeira vez após sair do Presídio Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na tarde desta quinta-feira, 14. Nas redes sociais, o cantor comemorou a saída da prisão com uma publicação em que aparece sorrindo. “Chamou, p*rra”, escreveu ele na legenda.

MC Poze comemora liberdade
MC Poze comemora liberdade | Foto: Reprodução | Redes sociais

O artista estava preso desde o dia 15 de abril, assim como o MC Ryan SP e Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, no âmbito das investigações da Operação Narco Fluxo, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo apostas ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas.

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A soltura foi determinada pela juíza Sylvia Marlene de Castro Figueiredo, da Justiça Federal, que revogou a prisão preventiva e concedeu habeas corpus ao artista.

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Medidas preventivas

Apesar da decisão soltura, o funkeiro terá que cumprir uma série de medidas impostas pela Justiça:

  • comparecer aos atos do processo;
  • comunicar qualquer mudança de endereço;
  • apresentação mensal em juízo;
  • proibição de deixar a cidade onde reside por mais de cinco dias sem autorização judicial;
  • entrega do passaporte, caso possua o documento.

Ryan SP também é solto

MC Ryan SP também teve a soltura autorizada após uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que entendeu não haver elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva enquanto as investigações seguem em curso.

Assim como Poze, Ryan SP também precisará cumprir uma série de medidas cautelares impostas pela Justiça.

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MC Poze operação prisão

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