Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO NARCO FLUXO

Justiça Federal manda soltar MC Ryan SP, Poze do Rodo e dono da Choquei

Funkeiros e empresários são suspeitos de esquema que lavou mais de R$ 1,6 bilhão

Victoria Isabel
Por
Cantores e empresário foram presos pela Polícia Federal
Cantores e empresário foram presos pela Polícia Federal -

A Justiça Federal determinou a soltura dos funkeiros MC Ryan SP e Poze do Rodo, além de Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei e outros investigados presos na Operação Narco Fluxo.

A ação da Polícia Federal apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Medidas cautelares

Apesar da revogação das prisões preventivas, a Justiça impôs medidas cautelares aos investigados, como:

  • Entrega de passaporte;
  • Proibição de deixar o país sem autorização;
  • Comparecimento mensal em juízo;
  • Obrigação de informar mudanças de endereço.

A decisão levou em conta a ausência de denúncia formal do Ministério Público Federal e o entendimento de que houve excesso de prazo nas prisões. Mesmo com a autorização para soltura, os investigados aguardavam a expedição dos alvarás judiciais.

Leia Também:

POLÍCIA

Quadrilha especializada em roubos a turistas na Barra é alvo de operação
Quadrilha especializada em roubos a turistas na Barra é alvo de operação imagem

CRIME

Homem é executado dentro de Hilux ao chegar em condomínio em Salvador
Homem é executado dentro de Hilux ao chegar em condomínio em Salvador imagem

DESESPERO

Policial militar em surto ameaça mulher em janela de hotel na Bahia
Policial militar em surto ameaça mulher em janela de hotel na Bahia imagem

Segundo a Polícia Federal, MC Ryan SP seria apontdo como líder do esquema, utilizando empresas do setor musical para misturar receitas legais com recursos oriundos de atividades ilícitas. A operação bloqueou cerca de R$ 1,6 bilhão e apreendeu aproximadamente R$ 20 milhões em veículos de luxo.

Origem da operação

A apuração que resultou na operação teve início antes do cumprimento dos mandados de prisão e busca. Segundo a PF, o avanço das investigações ocorreu após a análise de dados armazenados no iCloud, serviço de armazenamento em nuvem da Apple, pertencentes ao contador Rodrigo de Paula Morgado.

Essas informações foram obtidas em desdobramentos de ações anteriores, como as operações Narco Bet e Narco Vela, realizadas em 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

dono da Choquei mc ryan sp Poze do Rodo

Relacionadas

Mais lidas