Policial militar em surto ameaça mulher em janela de hotel na Bahia

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- Foto: Ilhéus Destaques

Uma mulher viveu momentos de tensão após ser ameaçada por um policial militar armado dentro de um hotel no Centro de Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde desta quarta-feira, 13.

A situação foi registrada por testemunhas que acompanhavam a movimentação da rua. Segundo relatos, a vítima conseguiu levar o homem até uma janela do estabelecimento, momento em que as pessoas passaram a filmar a ocorrência da calçada.

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Nas imagens, a mulher aparece tentando controlar a arma enquanto o policial tenta retomá-la. Ainda não há informações sobre o que teria provocado a discussão entre os dois.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram acionadas e conseguiram entrar no hotel para conter asituação. A arma foi apreendida e o suspeito deixou o local algemado.

O que diz a PM?

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que o agente, cuja identidade não foi divulgada, "apresentava sinais de surto. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde permanece internado".

A ocorrência foi registrada na delegacia de Ilhéus. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher nem sobre o que teria motivado o surto.