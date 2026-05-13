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DESESPERO

Policial militar em surto ameaça mulher em janela de hotel na Bahia

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram acionadas e conseguiram entrar no hotel para conter a situação

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Policial militar em surto ameaça mulher em janela de hotel na Bahia
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Uma mulher viveu momentos de tensão após ser ameaçada por um policial militar armado dentro de um hotel no Centro de Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde desta quarta-feira, 13.

A situação foi registrada por testemunhas que acompanhavam a movimentação da rua. Segundo relatos, a vítima conseguiu levar o homem até uma janela do estabelecimento, momento em que as pessoas passaram a filmar a ocorrência da calçada.

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Nas imagens, a mulher aparece tentando controlar a arma enquanto o policial tenta retomá-la. Ainda não há informações sobre o que teria provocado a discussão entre os dois.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram acionadas e conseguiram entrar no hotel para conter asituação. A arma foi apreendida e o suspeito deixou o local algemado.

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Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que o agente, cuja identidade não foi divulgada, "apresentava sinais de surto. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde permanece internado".

A ocorrência foi registrada na delegacia de Ilhéus. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher nem sobre o que teria motivado o surto.

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Tags

ilhéus policial militar Surto

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