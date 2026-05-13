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Jovem de 21 anos é encontrada morta com sinais de estrangulamento na Bahia

Corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição dentro de casa

Luan Julião
Por
Ingrid Santos Moreira, de 21 anos
Ingrid Santos Moreira, de 21 anos -

Uma mulher de 21 anos foi encontrada morta dentro da própria residência na cidade de Iaçu, município localizado próximo a Feira de Santana. A vítima foi identificada como Ingrid Santos Moreira. O caso aconteceu na terça-feira, 12, em um imóvel situado na Rua São Mateus, no bairro Boiadeira II.

De acordo com informações da Polícia Militar, familiares decidiram acionar as autoridades após vários dias sem conseguir contato com a jovem. Segundo relatos, Ingrid não era vista desde o domingo, 10.

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Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a vítima já em avançado estado de decomposição. Equipes do Departamento de Polícia Técnica identificaram sinais de estrangulamento no corpo da jovem durante os primeiros levantamentos realizados no local.

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Ainda conforme depoimentos prestados por parentes e amigos, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima. Pessoas próximas relataram à polícia que Ingrid já havia denunciado episódios anteriores de ameaça e agressão envolvendo o homem.

A Prefeitura de Iaçu também se manifestou sobre o caso por meio de nota oficial. Segundo o comunicado, a jovem trabalhava em uma secretaria municipal, que teve o funcionamento suspenso em razão do luto.

"Em razão do luto, informamos que a secretaria não estará funcionando. Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento".

O suspeito não havia sido localizado até a última atualização do caso. O corpo de Ingrid foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Itaberaba, enquanto as investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Iaçu.

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Tags

assassinato desaparecimento HOMICÍDIO investigação policial Relacionamento Abusivo Violência contra a mulher

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