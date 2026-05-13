Dupla é presa no Ferry-Boat com dinheiro, munições e distintivos falsos

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- Foto: Ilustrativa/Divulgação/Ascom-PCBA

Dois homens, de 33 e 26 anos, foram presos em flagrante nesta terça-feira, 12, após tentarem fugir no sistema Ferry-Boat, no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, com destino a Salvador.

Segundo a polícia, a dupla é suspeita de participar de um roubo ocorrido na cidade de Muniz Ferreira, no Recôncavo baiano, onde cerca de R$ 20 mil foram levados da vítima.

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Os suspeitos foram localizados por equipes da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz após troca de informações entre a 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) e a Delegacia Territorial de Muniz Ferreira.

O primeiro boletim de ocorrência foi registrado na unidade policial de Santo Antônio de Jesus, o que auxiliou na identificação e localização dos investigados durante a tentativa de fuga.

Vídeos gravados por leitores do MASSA! mostram o momento em que guarnições policiais chegaram à embarcação. As equipes receberam informações de que um veículo utilizado na ação criminosa estaria embarcando na travessia marítima. Os civis, então, monitoraram a embarcação e localizaram o automóvel suspeito.

Um dos homens, de 26 anos, foi localizado com aproximadamente R$ 9 mil em espécie dentro de uma mochila. Nervosos, ele não comprovou a origem do dinheiro e foi detido. O outro, de 33, tentava desembarcar de um veículo de luxo, quando foi interceptado.

Estratégia frustrada

A investigação deu conta de que o suspeito mais velho havia embarcado no ferry utilizando um automóvel e tentava desembarcar dirigindo um segundo veículo, ambos envolvidos na ação criminosa em Muniz Ferreira. Dentro de um dos carros, foram encontrados documentos pessoais, contrato de locação do automóvel e uma carteira funcional falsa vinculada a um conselho de direitos humanos.

Na abordagem ao segundo suspeito, que possui passagens anteriores por roubo e extorsão, os policiais civis encontraram R$ 9,4 mil em espécie, aparelhos celulares, rádios comunicadores, balaclavas, algemas, facas, munição calibre .40, distintivos falsos e uma arma de brinquedo utilizada para intimidar vítimas. Também foram apreendidos objetos e acessórios que podem ter sido utilizados na prática criminosa.

Outros possíveis envolvidos na ação criminosa são investigados, enquanto os dois homens foram autuados em flagrante por roubo e permanecem custodiados à disposição da Justiça.

Veja o vídeo: