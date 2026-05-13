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OPERAÇÃO PIX SEGURO

Grupo que dava golpe do SMS na Bahia sofre bloqueio de R$ 103 milhões

Quadrilha agia em cinco estados, fazendo vítimas através de mensagens de texto fraudulentas

Luiza Nascimento
Por
Operação Pix Seguro
Operação Pix Seguro -

Um esquema de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro com atuação na Bahia, Ceará, Goiás, Pernambuco e São Paulo, foi desarticulado nesta quarta-feira, 13, através da Operação Pix Seguro, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.

A ação resultou no bloqueio judicial de R$ 103 milhões e no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão nos cinco estados.

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Entenda como o grupo agia

Investigações apontam que o grupo mandava mensagens por SMS informando falsos bloqueios de contas bancárias. As vítimas eram direcionadas para páginas fraudulentas e, após inserirem dados pessoais e bancários, tinham os valores transferidos via PIX para contas ligadas à organização criminosa.

Os recursos obtidos eram movimentados através de contas de terceiros e empresas de fachada, utilizadas para ocultar a origem do dinheiro.

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Cumprimento de mandados

Na Bahia, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Eunápolis, no Extremo Sul. Nos outros estados, os agentes agiram nas cidades de Crato (CE), Goiânia (GO), Recife (PE) e São Paulo (SP).

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e outros materiais que serão analisados no decorrer da investigação.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise do material apreendido.

As diligências foram realizadas pela Polícia Civil, por meio da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior em Eunápolis (23ª Coorpin/Eunápolis), com apoio da Polícia Militar da Bahia, do CIBERLAB, vinculado à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e das Polícias Civis do Ceará, Pernambuco, Goiás e São Paulo.

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Bahia golpe golpe do SMS

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