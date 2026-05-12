Confronto em Pirajá termina com dois mortos e apreensão de armas e drogas

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- Foto: Redes Sociais

Após confronto com policiais militares, dois homens morreram, no bairro de Pirajá, em Salvador, próximo à estação de ônibus que fica na região. Eles são suspeitos de tráfico e de integrar a facção Bonde do Maluco (BDM)

O confronto ocorreu quando equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estavam fazendo rondas na região, e avistaram cerca de oito homens armados.

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De acordo com a polícia, quando as viaturas se aproximaram, o grupo correu em direção a uma área de mata, e efetuou disparos de arma de fogo contra os militares.

Os PMs acompanharam os suspeitos pela trilha, e ao se aproximarem, mais tiros foram disparados, o que deu início ao confronto.

Os dois feridos chegaram a ser socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

A PM apreendeu com os homens um revólver, uma pistola, maconha, crack, cocaína, além de três aparelhos celulares, um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas e quantia em dinheiro.

O material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).