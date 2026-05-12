“Não é o suficiente”, diz mãe de jovem morto em Valéria sobre afastamento de PMs

- Foto: Redes sociais

Os policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte de Lucas Mendes de Jesus, de 19 anos, no bairro de Valéria, em Salvador, foram afastados das atividades operacionais. No entanto, em entrevista ao portal A TARDE, a mãe do jovem, Luanci de Jesus, afirmou que a medida “não é suficiente”.

“Recebi de uma forma positiva e esperançosa essa decisão, porém, mesmo assim, ainda não é o suficiente. É só o começo de uma luta árdua. Não tenho como ficar aliviada com esse afastamento, porque nada pode trazer meu filho de volta e também eles podem voltar a trabalhar a qualquer momento. Então eu não quero só isso. Eu não tô lutando só por isso, não”, declarou emocionada.

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A decisão pelo afastamento foi divulgada após a repercussão da morte do jovem durante a ação registrada na última sexta-feira (9). Questionada sobre o que espera como desdobramento do caso, ela foi direta: “Espero que eles sejam exonerados. Um policial desse não é para estar na rua, trabalhando, tomando conta de vidas”.

“Despreparo”

Luanci também afirmou acreditar que houve despreparo por parte dos agentes envolvidos na ocorrência.

“Não houve preparo, não houve atenção. Eles deveriam ter recuado. Meu filho estava lá, crianças estavam na casa. Eles não podem mais voltar para as ruas”, disse.

A mãe do jovem contou que, naquele momento, chegou a pedir para que o filho saísse de perto e protegesse os irmãos, mas ele se recusou.

“Eu tava pedindo pra meu filho me deixar lá sozinha com ele [o suspeito] e ficar com os irmãos, mas meu filho não queria. Ficou lá, lutando, tentando tirar o cara do meu pescoço”, relembrou.

Segundo informações da Polícia Militar da Bahia, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A corporação afirmou ainda que os agentes estão sendo acompanhados por um programa psicossocial.

Ainda em entrevista ao portal A TARDE, Luanci informou que já houve abertura de procedimento na Corregedoria da Polícia Militar e que uma nova ida ao DHPP está marcada para sexta-feira, 16.

“Eu fui recebida pelo subsecretário de Segurança Pública. De lá, eles marcaram audiência comigo na Corregedoria. Agora eu irei para o DHPP”, contou.

O caso segue sob investigação.

Relembre a ação

Lucas Mendes morreu na noite de sexta-feira, 9. De acordo com a família da vítima, o jovem tentou proteger a mãe após ela ser feita refém. Um outro homem morreu e um policial foi baleado na mesma ocorrência.

O caso aconteceu após uma troca de tiros entre policiais e suspeitos no bairro. Segundo a polícia, dois homens invadiram uma casa, fizeram os moradores reféns e trocaram tiros com os agentes. No entanto, a versão da polícia diverge do relato apresentado pelos familiares do jovem.

A família de Lucas Mendes de Jesus afirma que ele não tinha envolvimento com o crime e estava dentro da casa no momento em que o imóvel foi invadido por apenas um suspeito armado. Além do jovem, os três irmãos, a mãe e um amigo de Lucas estavam no local.

Segundo os parentes, Lucas tentou proteger a mãe, que teve uma arma apontada para a cabeça pelo suspeito. Lucas e o suspeito foram atingidos e morreram.

O policial militar Ramon Santos Nascimento foi baleado na mão e no abdômen, sendo socorrido pelos colegas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.