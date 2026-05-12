Repórter policial é cercado e agredido em transmissão ao vivo

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- Foto: Reprodução

Um repórter policial identificado como Richard Nunes foi vítima de agressão enquanto cobria um acidente de trânsito com morte, na manhã de segunda-feira, 11, em Rondônia.

O jornalista realizava uma transmissão ao vivo para uma página local de notícias quando foi cercado e atacado por parentes da vítima e também pelo condutor de um dos veículos envolvidos no acidente.

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A confusão foi registrada durante a própria live. Nas imagens, um homem aparece se aproximando do repórter, fazendo ofensas verbais, enquanto outras pessoas se juntam ao redor dele logo em seguida. Conforme relatado por Richard, a situação começou depois que ele filmou um dos carros envolvidos na ocorrência.

Versão do jornalista

O jornalista afirmou que fazia a cobertura a certa distância e que não captava imagens da vítima fatal. Durante a agressão, ele foi atingido na cabeça com golpes de capacete dados por dois homens.

Richard contou ainda que o capacete que utilizava no momento ajudou a reduzir o impacto das pancadas e evitou ferimentos mais sérios.

Segundo o portal de notícias para o qual trabalha, o repórter não precisou de atendimento médico e passa bem após o ocorrido.

O caso foi registrado pela Polícia Militar por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Até a última atualização da reportagem, a corporação ainda não havia se manifestado oficialmente sobre o caso.