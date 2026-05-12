VIOLÊNCIA
Repórter policial é cercado e agredido em transmissão ao vivo
Durante a agressão, ele foi atingido na cabeça com golpes de capacete dados por dois homens
Um repórter policial identificado como Richard Nunes foi vítima de agressão enquanto cobria um acidente de trânsito com morte, na manhã de segunda-feira, 11, em Rondônia.
O jornalista realizava uma transmissão ao vivo para uma página local de notícias quando foi cercado e atacado por parentes da vítima e também pelo condutor de um dos veículos envolvidos no acidente.
A confusão foi registrada durante a própria live. Nas imagens, um homem aparece se aproximando do repórter, fazendo ofensas verbais, enquanto outras pessoas se juntam ao redor dele logo em seguida. Conforme relatado por Richard, a situação começou depois que ele filmou um dos carros envolvidos na ocorrência.
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Versão do jornalista
O jornalista afirmou que fazia a cobertura a certa distância e que não captava imagens da vítima fatal. Durante a agressão, ele foi atingido na cabeça com golpes de capacete dados por dois homens.
Richard contou ainda que o capacete que utilizava no momento ajudou a reduzir o impacto das pancadas e evitou ferimentos mais sérios.
Segundo o portal de notícias para o qual trabalha, o repórter não precisou de atendimento médico e passa bem após o ocorrido.
O caso foi registrado pela Polícia Militar por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Até a última atualização da reportagem, a corporação ainda não havia se manifestado oficialmente sobre o caso.