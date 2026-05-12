Governo do Estado investe R$ 233 milhões para compra de 1500 viaturas

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Viaturas da PMBA - Foto: Joá Souza | GOVBA

O Governo do Estado irá realizar o investimento de R$ 233.251.699 (mais de R$ 233 milhões) para a aquisição de 1564 viaturas para a Polícia Militar da Bahia (PMBA). A ação foi oficializada neste sábado (9), em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) publicou o resultado do pregão eletrônico que prevê a aquisição dos veículos. O contrato prevê a compra de caminhonetes, carros modelo SUV, furgões, motos e quadriciclos.

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Marcas conhecidas como a Ford e a Renault aparecem como vencedoras do certame. De acordo com o edital, os veículos serão utilizados para a condução de veículos e no suporte da atividade operacional da PMBA.

Os detalhes

Segundo informações publicadas no Diário Oficial, o valor de R$ 233 milhões foi dividido em nove lotes diferentes, especificando o modelo e função do veículo que será adquirido para a PMBA.

Confira:

CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA

Valor: R$ 42.100.000,00

Lote 01 - 200 veículos camioneta tipo SUV ou Minivan, compacto ou médio porte, caracterizado e com proteção balística parcial, adaptada com compartimento de condução de detidos (cela).

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Valor: R$ 124.899.999,50

Lote 2 - 250 veículos para atividade essencial de segurança pública, para suporte à atividade operacional, tipo caminhonete, cabine dupla, com compartimento de condução de detidos (cela) e proteção balística parcial, movido a diesel, 04 portas, capacidade para 05 ocupantes, automático;

250 veículos para atividade essencial de segurança pública, para suporte à atividade operacional, tipo caminhonete, cabine dupla, com compartimento de condução de detidos (cela) e proteção balística parcial, movido a diesel, 04 portas, capacidade para 05 ocupantes, automático; Lote 4 - 150 veículos para atividade essencial de segurança pública, para suporte à atividade operacional, tipo furgão, chassi longo/teto alto, com carroceria totalmente metálica, movido a diesel, adaptado, para posto móvel de segurança.

RENAULT DO BRASIL AS

Valor: R$ 14.528.700,00

Lote 05 - 100 para atividade essencial de segurança pública, serviço de inteligência,), camioneta tipo SUV ou Minivan, compacto ou médio porte, bicombustivel, automático, com pintura diferente para cada conjunto equivalente a 30% (trinta por cento) dos veículos contratados.

ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor: R$ 47.732.999,50

Lote 06 - 500 motos para Policiamento Ostensivo de Trânsito/Urbano, categoria Uso Misto (On/Off Road), potência máxima líquida não inferior a 20 cv e torque máximo não inferior a 2 kgf;

500 motos para Policiamento Ostensivo de Trânsito/Urbano, categoria Uso Misto (On/Off Road), potência máxima líquida não inferior a 20 cv e torque máximo não inferior a 2 kgf; Lote 07 - 150 motos para atividade de segurança em ações táticas, categoria Uso Misto (On/Off Road), potência máxima líquida não inferior a 58 cv e torque máxima não inferior a 6kgf.m; combustivel gasolina, mínimo de cinco marchas a frente;

150 motos para atividade de segurança em ações táticas, categoria Uso Misto (On/Off Road), potência máxima líquida não inferior a 58 cv e torque máxima não inferior a 6kgf.m; combustivel gasolina, mínimo de cinco marchas a frente; Lote 8 - 100 motos para atividade de segurança e escolta, categoria Uso Misto (On/Off Road), potência máxima líquida não inferior a 95cv e torque máximo não inferior a 10kgf.m; combustível gasolina, mínimo de cinco marchas à frente.

MOTOSOL LTDA

Valor: R$ 3.990.000,00