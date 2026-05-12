Motorista por app é sequestrado, executado e corpo deixado na RMS

- Foto: Redes sociais

Um motorista de aplicativo, identificado como Tiago Lima Sousa, de 27 anos, foi encontrado morto na segunda-feira, 11, em uma área de mata no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo relatos de familiares, ele havia desaparecido no domingo, 10, após sair de casa para verificar os pneus do carro, que estavam vazios.

De acordo com a família, Tiago estava em sua residência, localizada no bairro de Pituaçu, em Salvador, quando percebeu o problema no veículo. Ao sair para conferir a situação, foi surpreendido por disparos de arma de fogo.

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Após o crime, os suspeitos colocaram o corpo da vítima em outro automóvel e deixaram o local. Sem notícias do motorista, familiares iniciaram buscas e chegaram a receber, por meio de um aplicativo de mensagens, a imagem de um corpo que aparentava ser o dele.

Corpo localizado

O corpo foi localizado apenas nesta segunda-feira, encontrado pelos próprios parentes em um terreno de vegetação em Simões Filho. Próximo ao corpo havia um botijão de gás, o que levou a família a suspeitar de uma tentativa de incendiar o cadáver, frustrada possivelmente pela chuva.

Tiago deixa dois filhos de quatro anos. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer autoria e motivação do crime. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso.