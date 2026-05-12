Tiroteio no Vale do Capão: prefeitura se pronuncia após 4 mortes

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A Prefeitura de Palmeiras, município onde se localiza o Vale do Capão, pronunciou-se sobre o tiroteio envolvendo criminosos e policiais militares que resultou na morte de quatro suspeitos na última segunda-feira, 11. O Vale é um dos principais destinos turísticos da Chapada Diamantina.

Por meio de nota compartilhada nas redes sociais, a gestão municipal informou que o confronto ocorreu durante a Operação Cascavel, realizada pela Polícia Militar da Bahia.

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A prefeitura salientou que a ação “foi realizada em um imóvel específico, sem qualquer risco para a população civil ou turistas que circulavam pelo local”.

Além disso, o governo municipal agradeceu o trabalho realizado pela Polícia Militar:

“A ação foi um exemplo de policiamento orientado pela eficiência, resultando na retirada de armas e na manutenção da paz social”, afirmou a prefeitura.

Manutenção das atividades

A região do Vale do Capão concentra diversas atividades culturais e comerciais. Diante disso, a Prefeitura de Palmeiras confirmou que “o Vale do Capão permanece com suas atividades comerciais, turísticas e culturais em total normalidade”.

Histórico de baixa criminalidade

Finalizando a nota, o município comentou sobre os índices de segurança da região.

“O distrito possui um histórico de baixíssima criminalidade e o evento em questão trata-se de um episódio isolado, que foi totalmente controlado pelas autoridades competentes”, informou a gestão.

Confira a nota completa

Relembre a operação

Na última segunda-feira, 11, durante uma Operação no Vale do Capão, agentes da Polícia Militar da Bahia receberam uma denuncia sobre a presença de homens armados na zona rural da cidade.

Ao chegarem no local, os agentes foram surpreendidos com disparos de armas de fogo, houve o conflito e quatro suspeitos foram feridos e socorridos para uma unidade médica, onde não resistiram.

As vítimas foram identificadas como: