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POLÍGONO DA MACONHA

Mais de 200 mil pés de maconha são destruídos em operação na Bahia

Plantação foi localizada entre os municípios de Barra do Mendes e Brotas de Macaúbas

Gustavo Zambianco
Por

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Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) deflagrou, nesta terça-feira, 12, a terceira fase da Operação Raízes Ocultas, que erradicou cerca de 200 mil pés de maconhaem um terreno na zona rural, entre os municípios de Barra do Mendes e Brotas de Macaúbas, na Bahia.

Conforme informado pela PC-BA em nota, ao chegarem ao local, os agentes identificaram uma plantação de aproximadamente quatro hectares da droga.

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Ao perceberem a presença das equipes policiais, os suspeitos que estavam no local fugiram para uma região de mata próxima aos plantios.

Até o momento, ninguém foi preso. As diligências seguem em andamento para localizar os envolvidos.

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Entenda a ação

A operação foi realizada por equipes da 5ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (5ª DTE/Irecê) — unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) — e da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê), por meio do Grupo de Apoio Técnico e Tático do Interior (Gatti/Chapada).

Segundo o delegado Diego Raphael Nogueira Rodrigues da Costa, titular da 5ª DTE/Irecê, a destruição do plantio representa um golpe financeiro ao crime organizado, com prejuízo estimado em R$ 45 milhões.

“Essa ação é resultado de um trabalho contínuo de investigação e inteligência policial, voltado para o enfrentamento ao tráfico de drogas na região. A destruição da plantação impede que uma grande quantidade desse entorpecente seja distribuída, enfraquecendo financeiramente grupos criminosos e contribuindo para a redução da criminalidade associada ao tráfico”, destacou o delegado.

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Tags:

Bahia maconha Operação policial

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