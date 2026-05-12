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CAMBATE AO CRIME

Pacote da Segurança: entenda as quatro medidas anunciadas por Lula nesta terça

Medida visa combater a atuação das facções os criminosas no país

Brenda Lua Ferreira
Por

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Pacote de Segurança vai beneficiar Bahia
Pacote de Segurança vai beneficiar Bahia - Foto: Divulgação/PMBA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia e detalha, nesta terça-feira, 12, um pacote de medidas contra o crime organizado, colocando a Bahia como peça central da estratégia nacional.

Diante da escalada da violência e da crise de segurança que atinge diversos bairros de Salvador e cidades do interior, o Governo Federal selecionou o estado como prioridade para a aplicação de novas frentes de combate às facções.

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O plano é dividido em quatro eixos principais, desenhados para atacar a estrutura das organizações criminosas que operam em território baiano.

Confira os pontos fundamentais:

  • Enfrentamento ao tráfico de armas e munições

O foco inicial é o controle rigoroso de fronteiras e a fiscalização de armas, explosivos e munições. A meta é reduzir o poder de fogo das facções que disputam territórios em comunidades da capital baiana, dificultando o acesso ao armamento pesado.

  • Asfixia financeira do crime organizado

A estratégia prevê o fortalecimento da inteligência para o bloqueio de bens e contas bancárias.

O objetivo é desestruturar a logística das organizações criminosas, focando no lavagem de dinheiro e no confisco de ativos que financiam a criminalidade no estado.

  • Aumento da taxa de esclarecimento de homicídios

O pacote prevê recursos e suporte técnico para elevar o índice de resolução de homicídios. Com investigações mais céleres, o governo espera desarticular o ciclo de vinganças e confrontos entre grupos rivais.

  • Fortalecimento do sistema prisional

As medidas também miram o interior dos presídios, buscando impedir que detentos continuem liderando operações criminosas de dentro das celas.

O plano envolve modernização tecnológica e maior rigor no controle do sistema prisional, visando isolar as lideranças das facções.

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