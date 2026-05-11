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Seis chefes de facções da Bahia já foram capturados na Bolívia em 2026

Caso mais recente ocorreu neste domingo, 10, com a prisão de um casal

Victoria Isabel
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Csal foi preso em Santa Cruz de La Sierra
Csal foi preso em Santa Cruz de La Sierra - Foto: Divulgação SSP

A atuação integrada das forças de segurança da Bahia resultou na captura de seis líderes de facções criminosas escondidos na Bolívia apenas em 2026. O caso mais recente ocorreu neste domingo, 10, com a prisão de um casal apontado como responsável pelo comando de uma organização criminosa com atuação na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco.

“O trabalho de inteligência é imprescindível para a localização de lideranças e também na desarticulação das estruturas financeiras das facções”, afirmou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

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O secretário ressaltou ainda que as operações de repressão qualificada seguem intensificadas em todo o território baiano.“Diariamente removemos barricadas e desmontamos estruturas clandestinas de videomonitoramento. O Estado não será subjugado”, declarou.

Relembre a prisão

Segundo as investigações, o homem preso, identificado como Kleber Nóbrega Pereira, Kékeu, liderava o tráfico de drogas e armas com forte atuação no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, além de cidades das regiões Sul e Sudoeste da Bahia. A esposa dele, Micaely Santos Silva, também foi presa e, de acordo com a SSP-BA, era responsável pela movimentação financeira da facção e pelo esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Imagem ilustrativa da imagem Seis chefes de facções da Bahia já foram capturados na Bolívia em 2026
| Foto: Casal deve permanecer custodiado em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, | Foto: Reprodução

As apurações indicam ainda que o casal coordenava o envio de drogas e armamentos, incluindo fuzis, para os estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Entre os crimes atribuídos à dupla estão lavagem de dinheiro, roubos, corrupção de menores e ordens para execuções violentas.

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A operação, batizada de Artemis, foi realizada em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e contou com a participação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Polícia Federal, Polícia Civil da Bahia, através do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, Interpol e Polícia Boliviana.

De acordo com a SSP-BA, o casal possuía mandados de prisão em aberto e havia passado por La Paz antes de ser localizado em Santa Cruz de La Sierra. O processo de extradição para o Brasil já foi iniciado.

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Tags:

bolívia Facção criminosa Polícia

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