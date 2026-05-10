Líder de facção que atua em Salvador e no Rio é preso na Bolívia

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Traficando e esposa, que atuvam em Salvador, foram presos - Foto: Divulgação

O líder de uma facção criminosa com atuação na Bahia e no Rio de Janeiro foi preso na madrugada deste domingo, 10, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, durante uma operação conjunta envolvendo forças de segurança brasileiras e autoridades bolivianas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem é apontado como responsável por coordenar o tráfico de drogas e armas, além de outros crimes, com atuação concentrada no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, e também nas regiões Sul e Sudoeste do estado.

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A ação contou com participação da SSP-BA, da Polícia Federal, da Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia.

A esposa do suspeito também foi presa na Bolívia.

Veja o momento:

De acordo com as investigações, ela seria responsável pela movimentação financeira da organização criminosa e pelo esquema de lavagem de dinheiro da facção.

Envio de armas e drogas

Segundo as investigações, o líder da facção criminosa era responsável pelo envio de drogas e armas para os estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

O casal preso tinha mandados de prisão em aberto e chegou a passar por La Paz, capital da Bolívia, antes de ser localizado e preso em Santa Cruz de La Sierra. O processo de extradição para o Brasil já foi iniciado.

Ação contínua

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que outras operações seguem em andamento na Bahia para localizar e prender integrantes da organização criminosa.

“Mostramos, novamente, que não temos fronteiras para combater o crime organizado. Não mediremos esforços para proteger a população do nosso estado”, disse.