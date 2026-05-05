"PCE": mulher é presa por integrar facção criminosa no extremo sul da Bahia

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Condenada por tráfico de drogas e associação criminosa, uma mulher de 43 anos foi presa nesta terça-feira, 5, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a pena fixada pela Justiça é de 9 anos e 4 meses de prisão, além de multa.

As investigações indicam que Wennia Tatiana Alves da Silva fazia parte de uma organização criminosa com atuação na região e mantinha envolvimento direto com a comercialização de entorpecentes no distrito de Vera Cruz.

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Ainda segundo a polícia, a mulher exercia função ativa dentro do grupo, ligado ao chamado Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), estrutura que atua no sul do estado.

Localizada

A suspeita foi localizada após um trabalho investigativo baseado no cruzamento de informações e monitoramento.

Após a prisão, ela foi encaminhada para a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde permanece custodiada e deve passar por audiência de custódia.

Em nota, a Polícia Civil informou que mantém operações na região com foco na desarticulação de facções criminosas que atuam no extremo sul da Bahia.