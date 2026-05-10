OPERAÇÃO ARTEMIS
Veja como vivia o líder de facção preso com esposa na Bolívia
Investigações revelam que imóvel de luxo, avaliado em R$ 6 milhões, em Santa Cruz de La Sierra era usado para lavagem de dinheiro
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A captura do líder de uma facção criminosa baiana na madrugada deste domingo, 10, na Bolívia, trouxe à tona o luxo ostentado pelo crime organizado fora das fronteiras brasileiras.
O investigado e sua esposa viviam em uma mansão avaliada em US$ 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões de reais) no bairro de Equipetrol, uma das áreas mais nobres de Santa Cruz de La Sierra.
O imóvel agora está na mira das autoridades brasileiras. Em diálogo com a Justiça boliviana, as Forças de Segurança da Bahia vão buscar o sequestro do bem, como forma de descapitalizar a organização que atua em Salvador — com base no bairro do Engenho Velho da Federação — e em outros três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco.
O papel da esposa e a lavagem de dinheiro
Segundo as investigações da Operação Artemis, a esposa do líder desempenhava um papel central na organização. Ela é apontada como a responsável pela movimentação financeira e pelo complexo esquema de lavagem de dinheiro da facção.
O casal chegou a passar pela capital, La Paz, antes de se fixar no reduto de luxo em Santa Cruz, onde mantinham uma rotina de alto padrão para passar despercebidos.
Logística do crime
O líder é apontado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como o coordenador do envio de armas e drogas que abastecem grupos criminosos no Sul e Sudoeste do estado, além da capital baiana.
A prisão foi uma ação integrada entre a Polícia Federal, Polícia Civil (Draco), FICCO Bahia e a polícia boliviana (FELCN).
Os dois criminosos seguem sob guarda da Interpol e o processo de extradição para o Brasil já foi iniciado.
"Não temos fronteiras para combater o crime organizado", destacou o secretário Marcelo Werner, reforçando que o foco agora é o sufocamento patrimonial da facção.
Divulgação SSP
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