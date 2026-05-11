POLÍCIA
Vale do Capão: tiroteio deixa 4 pessoas mortas no destino turístico
Policiais ainda apreenderam porções de drogas, uma arma de fogo, munições e um carro
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Um tiroteio no Vale do Capão, na Chapada Diamantina (BA), envolvendo criminosos e policiais militares terminou com a morte de quatro suspeitos nesta segunda-feira, 11.
Informações preliminares apuradas pelo portal A TARDE indicam quemais duas pessoas envolvidas no tiroteio são procuradas pela polícia na região.
Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso aconteceu após guarnições da Polícia Militar receberam uma denúncia sobre a presença de homens armados na zona rural da cidade.
Ao chegarem no local, os agentes foram surpreendidos com disparos de armas de fogo, houve o conflito e quatro suspeitos foram feridos e socorridos para uma unidade médica, onde não resistiram.
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As vítimas foram identificadas como:
- Kaique Feleiro de Souza, de 18 anos;
- Mateus da Silva Costa, de 25;
- Janailton Soledade Ferreira, de 23;
- Moisés Lima Carvalho, de 30.
Apreensões
Ainda conforme a Polícia Civil, alguns itens foram apreendidos durante a ação, veja quais:
- porções de maconha;
- porções de crack;
- uma arma de fogo;
- munições;
- um veículo.
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