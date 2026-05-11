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POLÍCIA

Vale do Capão: tiroteio deixa 4 pessoas mortas no destino turístico

Policiais ainda apreenderam porções de drogas, uma arma de fogo, munições e um carro

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em

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Vale do Capão
Vale do Capão - Foto: Divulgação | Renan Heinz e Moana Ambrozi

Um tiroteio no Vale do Capão, na Chapada Diamantina (BA), envolvendo criminosos e policiais militares terminou com a morte de quatro suspeitos nesta segunda-feira, 11.

Informações preliminares apuradas pelo portal A TARDE indicam quemais duas pessoas envolvidas no tiroteio são procuradas pela polícia na região.

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Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso aconteceu após guarnições da Polícia Militar receberam uma denúncia sobre a presença de homens armados na zona rural da cidade.

Ao chegarem no local, os agentes foram surpreendidos com disparos de armas de fogo, houve o conflito e quatro suspeitos foram feridos e socorridos para uma unidade médica, onde não resistiram.

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As vítimas foram identificadas como:

  • Kaique Feleiro de Souza, de 18 anos;
  • Mateus da Silva Costa, de 25;
  • Janailton Soledade Ferreira, de 23;
  • Moisés Lima Carvalho, de 30.

Apreensões

Ainda conforme a Polícia Civil, alguns itens foram apreendidos durante a ação, veja quais:

  • porções de maconha;
  • porções de crack;
  • uma arma de fogo;
  • munições;
  • um veículo.

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Tags:

Bahia Polícia tiroteio

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