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POLÍCIA

Jovem é executado após trocar mercadoria em bar na Bahia

Crime aconteceu em Feira de Santana. Polícia segue em busca dos suspeitos

Gustavo Zambianco
Por

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Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação | Ascom/PCBA

Um jovem de 20 anos foi executado com disparos de arma de fogo neste domingo, 10, após sair de casa para trocar vinho em um bar na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Conforme informações da Polícia Civil (PC), a vítima, identificada como Matheus Costa Felix, que foi alvejado por dois indivíduos não identificados.

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Entenda o que aconteceu

Ainda de acordo com a PC, ele teria comprado uma garrafa de vinho em um bar da cidade e retornou, minutos depois, para trocar a bebida.

Ao sair do bar e subir em sua motocicleta, ele foi surpreendido por dois homens armados, que dispararam contra ele.

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Depois do crime, os suspeitos fugiram. Equipes policiais iniciaram buscas para encontrar os suspeitos, porém, ninguém foi localizado.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana. O corpo de Matheus foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia.

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Tags:

Bahia feira de santana Morte

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