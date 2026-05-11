Menores que mataram estudante em frente à escola na Bahia são apreendidos

Dois adolescentes apontados como participantes na morte do estudante Daniel Lobo de Jesus, de 15 anos, no dia 28 de abril, foram apreendidos na manhã desta segunda-feira, 11, no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

Eles são investigados por atos infracionais análogos a homicídio e tentativa de homicídio, pois também teriam atentado contra a vida de outra vítima.

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Os adolescentes, de 13 e 16 anos, tiveram mandados de internação provisória cumpridos por determinação da Vara da Infância e Juventude do município, após representação do Ministério Público. As apreensões foram realizadas por equipes da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

Investigações apontam que eles atuaram em conjunto na ação, motivo pelo qual a responsabilização não se restringe ao adolescente que efetuou os disparos (e que foi preso anteriormente). Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados para um Centro de Atendimento Socioeducativo.

Prisão do autor dos disparos

Um adolescente de 14 anos, foi apreendido na última quinta-feira, 30, no bairro Jardim Cruzeiro, no mesmo município. Ele confessou a autoria da morte de Daniel e a tentativa de homicídio contra outro adolescente.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana). A unidade solicitou a internação do adolescente à Justiça, com parecer favorável do Ministério Público e decretação da medida pelo Poder Judiciário e ele foi encaminhado a um Centro de Atendimento Socioeducativo.

Relembre o crime

Daniel Lobo de Jesus, de 15 anos, foi morto no dia 28 de abril, em frente a uma escola em Feira de Santana. Além dele, um outro garoto, de 16 anos, ficou ferido e foi levado à uma Policlínica para receber tratamento.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que os adolescentes estavam sentados na calçada em frente a um colégio quando os suspeitos passaram, efetuaram os disparos e fugiram.

Ainda de acordo com a corporação, guarnições da 65ª CIPM foram acionadas pelo CICOM após informação de disparos de arma de fogo na região.

No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmaram a morte do garoto de 15 anos e constataram que o outro adolescente estava ferido por disparos de armas de fogo no pescoço e o levaram até a Policlínica mais próxima.