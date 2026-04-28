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POLÍCIA

Adolescente é executado nas proximidades de escola na Bahia

Outro jovem que estava com o garoto também foi atingido e foi socorrido

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em

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Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um adolescente, identificado pela Polícia Civil (PC) como Daniel Lobo de Jesus, de 15 anos de idade, foi executado nas proximidades de uma escola em Feira de Santana, na Bahia, na manhã desta terça-feira, 28. Além dele, um outro garoto, de 16 anos, ficou ferido e foi levado à uma Policlínica para receber tratamento.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que os adolescentes estavam sentados na calçada em frente a um colégio quando desconhecidos passaram, efetuaram os disparos e fugiram.

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Ainda de acordo com a corporação, guarnições da 65ª CIPM foram acionadas pelo CICOM após informação de disparos de arma de fogo na região.

No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmaram a morte do garoto de 15 anos e constataram que o outro adolescente estava ferido por disparos de armas de fogo no pescoço e o levaram até a Policlínica mais próxima.

Até momento, não se tem informações sobre o estado de saúde do garoto de 16 anos.

De acordo com a Polícia Civil, “diligências e oitivas são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e a motivação do crime.”

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