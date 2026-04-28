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POLÍCIA

Polícia apreende mais de 11 mil anabolizantes após denúncia

Apreensão ocorreu na zona sul de São Paulo

Agatha Victoria Reis
Por

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Mais de 11 mil anabolizantes
Mais de 11 mil anabolizantes - Foto: Divulgação/PMESP

Mais de 11 mil anabolizantes e centenas de canetas emagrecedoras foram apreendidos pela Polícia Militar nesta segunda-feira, 27, no bairro Jardim Maria Estela, na zona sul de São Paulo, após uma denúncia anônima sobre uma possível pessoa mantida em cárcere no local.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o morador permitiu a entrada dos policiais, que encontraram diversas caixas de testosterona, anabolizantes em comprimidos, hormônio do crescimento e canetas emagrecedoras.

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No imóvel, nenhuma vítima foi encontrada em situação de cárcere. Os produtos apreendidos foram encaminhados para perícia.

Também foram conduzidos à delegacia um homem e uma mulher que estavam na residência. Eles prestaram depoimento e foram liberados. O casal é investigado pelo crime, segundo a polícia.

Mais de 11 mil anabolizantes
Mais de 11 mil anabolizantes | Foto: Divulgação/PMESP

O caso foi registrado no 26º Distrito Policial, no Sacomã, como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos terapêuticos ou medicinais.

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