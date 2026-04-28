Criança, idosa e mulheres são feitas reféns em Pirajá

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Um homem invadiu uma casa no bairro de Pirajá, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 28, e fez criança, idosa e duas mulheres reféns. Ele teria entrado na residência para fugir da polícia.

Segundo informações preliminares, o suspeito, identificado como Luiz Henrique, possui envolvimento com tráfico de drogas.

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A criança e a mulheres foram liberadas por volta das 13h20, após negociação com equipes da Polícia Militar, segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Já a idosa foi solta pelo suspeito às 13h39.

Familiares das vítimas acompanharam o caso de perto e mostraram desespero em relação à situação.

Logo após libertar a idosa, Luiz se entregou à polícia e saiu do local algemado.

De acordo com a PM-BA, a ocorrência começou por volta das 10h50 quando um criminoso roubou um caminhão na BR-324 e fugiu em seguida.

Policiais militares da 9ª CIPM foram acionados e iniciaram o acompanhamento do autor, que abandonou o veículo, invadiu uma residência no final de linha da rua Alves Cruz e fez uma família refém.

Conforme a PM-BA, o autor do roubo e do sequestro foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Segundo caso em duas semanas

Outro caso foi registrado em Pirajá no dia 16 de abril. Na ocasião, uma mulher foi feita refém durante um confronto entre suspeitos e a Polícia Militar.

O caso ocorreu após agentes serem acionados para averiguar denúncia de que um grupo de homens armados estaria comercializando entorpecentes na Rua Eliziário da Cruz.

Quando os suspeitos perceberam a presença policial, atiraram contra os agentes e fugiram, tendo um deles invadindo a residência.