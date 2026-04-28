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Criança, idosa e mulheres são feitas reféns em Pirajá

Suspeito teria envolvimento com tráfico de drogas

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em

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Ilustrativa - Foto: Ilustrativa/PM-BA

Um homem invadiu uma casa no bairro de Pirajá, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 28, e fez criança, idosa e duas mulheres reféns. Ele teria entrado na residência para fugir da polícia.

Segundo informações preliminares, o suspeito, identificado como Luiz Henrique, possui envolvimento com tráfico de drogas.

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A criança e a mulheres foram liberadas por volta das 13h20, após negociação com equipes da Polícia Militar, segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Já a idosa foi solta pelo suspeito às 13h39.

Familiares das vítimas acompanharam o caso de perto e mostraram desespero em relação à situação.

Logo após libertar a idosa, Luiz se entregou à polícia e saiu do local algemado.

De acordo com a PM-BA, a ocorrência começou por volta das 10h50 quando um criminoso roubou um caminhão na BR-324 e fugiu em seguida.

Policiais militares da 9ª CIPM foram acionados e iniciaram o acompanhamento do autor, que abandonou o veículo, invadiu uma residência no final de linha da rua Alves Cruz e fez uma família refém.

Conforme a PM-BA, o autor do roubo e do sequestro foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

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Segundo caso em duas semanas

Outro caso foi registrado em Pirajá no dia 16 de abril. Na ocasião, uma mulher foi feita refém durante um confronto entre suspeitos e a Polícia Militar.

O caso ocorreu após agentes serem acionados para averiguar denúncia de que um grupo de homens armados estaria comercializando entorpecentes na Rua Eliziário da Cruz.

Quando os suspeitos perceberam a presença policial, atiraram contra os agentes e fugiram, tendo um deles invadindo a residência.

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