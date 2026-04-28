POLÍCIA
Advogada é presa suspeita de ordenar morte de ex em Salvador
Outro homem também foi preso pelos crimes motivados por um conflito familiar
Uma advogada criminalista de 40 anos, suspeita de ser a mandante das mortes de Alex Duarte Santos, de 47 anos, e Anderson Duarte Santos, de 44, ocorridas entre janeiro e abril deste ano foi presa durante uma operação da Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nesta terça-feira, 28, em Salvador.
Além da advogada, um outro homem foi preso suspeito de ter sido o executor dos homicídios que aconteceram nos bairros de Macaúbas e Lobato, respectivamente.
Conforme as investigações da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), as vítimas eram:
- Alex Duarte Santos, de 47 anos, seu ex-companheiro;
- Anderson Duarte Santos, de 44, seu ex-cunhado.
Motivação familiar
Ainda conforme as apurações, a motivação dos crimes está relacionada a um intenso conflito familiar decorrente de uma disputa judicial.
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Relembre os crimes
Na ocasião, Alex e Anderson Duarte sofreram disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito, que estava a bordo de uma motocicleta.
Operação Mater
As prisões aconteceram em decorrência da Operação Mater, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nesta terça-feira, 28.
A ação foi realizada por policiais civis da 3ª DH, da Agência de Inteligência, da Coordenação de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).
Mandados de busca e apreensão
Além das prisões, mandados de busca e apreensão foram compridos na residência do investigado, onde foram localizados:
- um capacete;
- vestimentas;
- uma mochila;
- objetos que foram utilizados na execução dos crimes.
Além disso, na residência da advogada foram apreendidos celulares e outros dispositivos eletrônicos.
Crime foi confessado
Durante o interrogatório, o homem também confessou a prática criminosa, relatando que recebeu valores em espécie da investigada para a execução dos crimes.
Ambos foram apresentados na sede do DHPP, onde dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos, e seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário.
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