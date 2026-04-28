Advogada é presa suspeita de ordenar morte de ex em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Uma advogada criminalista de 40 anos, suspeita de ser a mandante das mortes de Alex Duarte Santos, de 47 anos, e Anderson Duarte Santos, de 44, ocorridas entre janeiro e abril deste ano foi presa durante uma operação da Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nesta terça-feira, 28, em Salvador.

Além da advogada, um outro homem foi preso suspeito de ter sido o executor dos homicídios que aconteceram nos bairros de Macaúbas e Lobato, respectivamente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme as investigações da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), as vítimas eram:

Alex Duarte Santos, de 47 anos, seu ex-companheiro;

Anderson Duarte Santos, de 44, seu ex-cunhado.

Motivação familiar

Ainda conforme as apurações, a motivação dos crimes está relacionada a um intenso conflito familiar decorrente de uma disputa judicial.

Relembre os crimes

Na ocasião, Alex e Anderson Duarte sofreram disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito, que estava a bordo de uma motocicleta.

Operação Mater

As prisões aconteceram em decorrência da Operação Mater, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nesta terça-feira, 28.

A ação foi realizada por policiais civis da 3ª DH, da Agência de Inteligência, da Coordenação de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Mandados de busca e apreensão

Além das prisões, mandados de busca e apreensão foram compridos na residência do investigado, onde foram localizados:

um capacete;

vestimentas;

uma mochila;

objetos que foram utilizados na execução dos crimes.

Além disso, na residência da advogada foram apreendidos celulares e outros dispositivos eletrônicos.

Crime foi confessado

Durante o interrogatório, o homem também confessou a prática criminosa, relatando que recebeu valores em espécie da investigada para a execução dos crimes.

Ambos foram apresentados na sede do DHPP, onde dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos, e seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário.