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POLÍCIA

Justiça realiza audiência de Oruam por ataque a policiais nesta segunda

Rapper é considerado foragido após tentativa de homicídio

Victoria Isabel
Por

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Oruam
Oruam - Foto: Reprodução/Instagram

A Justiça do Rio de Janeiro realiza nesta segunda-feira, 11, mais uma etapa do processo contra o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam. O artista responde por duas tentativas de homicídio qualificado contra policiais civis e é considerado foragido.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), a audiência de instrução e julgamento marca o início da fase de análise de provas e depoimentos de testemunhas no Tribunal do Júri. O julgamento estava previsto para março, mas foi adiado.

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O caso investigado aconteceu em julho de 2025, durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em uma residência localizada no Joá, na zona sudoeste da capital fluminense. Na ocasião, policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão contra um adolescente investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

Além das acusações de tentativa de homicídio, Oruam também responde pelos crimes de resistência, desacato, ameaça e dano qualificado.

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A prisão preventiva do cantor foi restabelecida após a Justiça apontar descumprimento de medidas cautelares ligadas ao uso de tornozeleira eletrônica.

Paralelamente, o rapper também é alvo de outra investigação da Polícia Civil relacionada à lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho. No fim de abril, o nome dele passou a integrar a lista de procurados da corporação.

Rapper segue foragido

A investigação ainda envolve familiares do artista, entre eles a mãe, Márcia Gama, e o irmão, Lucas Santos Nepomuceno. Márcia chegou a ser alvo de mandado de prisão durante a Operação Contenção Red Legacy, mas conseguiu habeas corpus e deixou a lista de procurados. Já Oruam e o irmão seguem sendo considerados foragidos pela polícia.

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Tags:

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