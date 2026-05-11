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POLÍCIA

Mulher é morta a tiros pelo marido durante festa do próprio casamento

Guarda municipal foi preso em flagrante por feminicídio

Victoria Isabel
Por

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Nájylla Duenas Nascimento,
Nájylla Duenas Nascimento, - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 34 anos foi morta a tiros pelo próprio marido durante a festa de casamento do casal, na noite de sábado, 9, no bairro DIC 4, em Campinas, São Paulo.

A vítima, identificada como Nájylla Duenas Nascimento, teria sido atacada após uma discussão que começou durante a confraternização. Segundo a Polícia Civil, o marido, o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, entrou em luta corporal com a esposa.

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De acordo com o boletim de ocorrência, familiares conseguiram retirar as crianças do local antes dos disparos. Em seguida, o agente teria pegado a arma funcional, agredido a mulher e atirado contra ela. Ele deixou a residência, mas retornou pouco depois e efetuou novos disparos.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o próprio suspeito acionou a Guarda Municipal e foi encaminhado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou preso em flagrante por feminicídio.

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A corporação informou que a Corregedoria acompanha o caso e instaurou procedimentos administrativos para apurar a conduta do servidor. Segundo informações apuradas, o guarda integra a instituição desde 1998 e atuava em uma base operacional.

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Tags:

casamento feminicídio guarda municipal

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