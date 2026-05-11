Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIGAÇÃO INTERNACIONAL

Da Bahia à Bolívia: entenda rota do CV que envolve liberdade e negócios

Seis lideranças já foram alcançadas pela SSP em 2026

Bruno Dias/Portal Massa!
Por Bruno Dias/Portal Massa!

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cerca de seis lideranças foram alcançadas pela SSP em território boliviano nos últimos meses
Cerca de seis lideranças foram alcançadas pela SSP em território boliviano nos últimos meses - Foto: Divulgação/SSP-BA

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou nesta segunda-feira, 11, que seis líderes de facções com atuação no estado já foram capturados na Bolívia em 2026. Conforme uma fonte policial ao MASSA!, os criminosos têm ligação com o Comando Vermelho (CV), organização carioca que disputa o tráfico de drogas na Bahia. Dois dos suspeitos foram presos no domingo, 10, durante operação integrada das forças de segurança.

As investigações policiais, aliadas com a Interpol e da polícia boliviana, por meio do compartilhamento de informações, clareou os rastros criminosos dos indivíduos, levando à captura dos mesmos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Relembre quem são:

  • Matheus Nascimento Santos;
Imagem ilustrativa da imagem Da Bahia à Bolívia: entenda rota do CV que envolve liberdade e negócios
| Foto: Reprodução
  • João Vítor Santos Souza, vulgo Nanã;
Imagem ilustrativa da imagem Da Bahia à Bolívia: entenda rota do CV que envolve liberdade e negócios
| Foto: Reprodução
  • Cosme Câmara de Oliveira Filho, o Pilão;
Imagem ilustrativa da imagem Da Bahia à Bolívia: entenda rota do CV que envolve liberdade e negócios
| Foto: Reprodução
  • Kleber Nóbrega Pereira, vulgo Kekeu;
  • Micaely Santos Silva;
Imagem ilustrativa da imagem Da Bahia à Bolívia: entenda rota do CV que envolve liberdade e negócios
| Foto: Reprodução
  • O sexto preso(a) não foi identificado(a).

Fuga em busca da liberdade

Entre as razões que motivam a fuga das lideranças para países fora do Brasil, sobretudo a Bolívia, estão a procura por uma maior 'liberdade', em um país onde não serão, em teoria, amplamente procurado pelas forças de segurança.

Além de que, por lá, a parceria com outras quadrilhas do cartel do narcotráfico fortalece a compra e importação de drogas e armas para o território brasileiro.

A atividade então é orquestrada pelos grupos criminosos, com a iniciação de operações de tráfico transnacional, que podem ocorrer tanto por terra, quanto por meios fluviais, com proveito das fronteiras do Brasil com os demais países, como Bolívia, Colômbia e Paraguai.

Polícia no rastro

O titular da SSP-BA, Marcelo Werner, celebrou mais uma operação bem sucedida, além de destacar a repressão contra o crime organizado e a crescente no número de lideranças criminosas alcançadas nos últimos meses.

"O trabalho de inteligência é imprescindível para a localização de lideranças e também na desarticulação das estruturas financeiras das facções. Diariamente removemos barricadas e desmontamos estruturas clandestinas de videomonitoramento. O Estado não será subjugado", disparou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia bolívia Comando Vermelho CV

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cerca de seis lideranças foram alcançadas pela SSP em território boliviano nos últimos meses
Play

Líder de facção que atua em Salvador e no Rio é preso na Bolívia

Cerca de seis lideranças foram alcançadas pela SSP em território boliviano nos últimos meses
Play

Idosos usavam barraca para tráfico de drogas no entorno de Mercado Modelo

Cerca de seis lideranças foram alcançadas pela SSP em território boliviano nos últimos meses
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Cerca de seis lideranças foram alcançadas pela SSP em território boliviano nos últimos meses
Play

VÍDEO: influenciador é baleado em briga na Estação Acesso Norte

x