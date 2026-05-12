20 anos do Salve Geral: a semana em que São Paulo parou diante do PCC

Siga o A TARDE no Google

Na noite de 15 de maio de 2006, São Paulo descobriu que uma metrópole também pode desaparecer sem ruínas aparentes. Não havia bombas caindo do céu, nem tanques ocupando avenidas. Ainda assim, a cidade havia sido tomada.

As ruas vazias pareciam cenário de abandono. Ônibus queimavam em corredores escurecidos. Escolas fecharam as portas. O comércio baixou as grades antes do anoitecer. Milhões de pessoas correram para dentro de casa enquanto boatos atravessavam a capital mais rápido do que qualquer comunicado oficial. A maior cidade da América Latina silenciava diante de uma ordem invisível.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ninguém decretou toque de recolher. Mas ele existiu.

Durante uma semana, São Paulo viveu o colapso simbólico da autoridade do Estado. Delegacias foram atacadas, bases policiais metralhadas, agentes de segurança executados e presídios transformados em centros simultâneos de rebelião. Em poucos dias, o país assistiu perplexo à demonstração pública de força do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa que, até então, já expandia seu poder silenciosamente pelos corredores do sistema penitenciário.

Muro pixado Primeiro Comando da Capital (PCC) | Foto: Reprodução

Ao final da crise, o saldo oficial contabilizaria 564 mortos, 59 agentes públicos e 505 civis. Muitos desses casos jamais seriam esclarecidos. Em bairros periféricos, famílias inteiras enterraram filhos sem respostas. Em setores do poder público, permanecia a sensação incômoda de que o Estado havia negociado sua própria sobrevivência.

Mas o estopim daquela guerra começou longe das ruas incendiadas.

O áudio de R$ 200

Antes dos tiros, existiu um vazamento.

Dias antes da explosão dos ataques, delegados paulistas participaram, em Brasília, de uma sessão sigilosa da CPI do Tráfico de Armas. Ali, autoridades revelaram detalhes do plano para transferir integrantes da cúpula do PCC para unidades de segurança máxima no interior de São Paulo.

O conteúdo secreto saiu da Câmara dos Deputados por um preço quase irônico diante da tragédia que viria depois: R$ 200.

Um técnico de som vendeu a gravação da sessão para advogados ligados à facção. O áudio percorreu rapidamente os canais clandestinos da organização criminosa. A informação chegou aos presídios antes mesmo da operação ser concluída.

O Estado preparava uma ofensiva. O PCC preparava uma resposta.

Naquele momento, o governo paulista acreditava que endurecer o regime carcerário poderia conter o avanço da facção. Desde os anos anteriores, o grupo já travava um confronto gradual com a Secretaria da Administração Penitenciária. Rebeliões se multiplicavam. Exigências internas aumentavam. A facção testava limites, poder e capacidade de coordenação.

Facção testava limites, poder e capacidade de coordenação. | Foto: REPRODUÇÃO / JUSBRASIL

O Regime Disciplinar Diferenciado, criado anos antes durante a gestão de Geraldo Alckmin, havia se tornado um símbolo desse endurecimento. Nas prisões, o RDD ganhou outro nome: “tranca-dura”.

E toda tentativa de isolamento da liderança do PCC passou a ser interpretada pela organização como uma declaração de guerra.

“É a minha tropa contra a sua”

No dia 12 de maio, enquanto as primeiras rebeliões começavam a explodir em presídios do interior, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, foi retirado do comboio de transferência e levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola | Foto: Sergio Lima / AFP

A conversa com os delegados rapidamente deixou de ser negociação.

“É a minha tropa contra a sua”, declarou.

Horas depois, São Paulo começou a arder.

Ataques coordenados atingiram delegacias, batalhões e bases policiais na capital e na região metropolitana. Pela primeira vez, até quartéis do Corpo de Bombeiros se tornaram alvo. Um bombeiro seria assassinado no centro da cidade.

A facção demonstrava algo que o país ainda não compreendia inteiramente: a capacidade de coordenar ações simultâneas dentro e fora dos presídios, utilizando celulares clandestinos, comunicação fragmentada e uma estrutura quase militarizada.

O medo se espalhou mais rápido que os ataques.

A cidade fantasma

Na segunda-feira, 15 de maio, São Paulo amanheceu em estado de suspensão.

Mais de cinco milhões de pessoas ficaram sem transporte depois que centenas de ônibus deixaram de circular. Muitos foram incendiados. Empresas dispensaram funcionários. Pais correram para buscar filhos nas escolas. O comércio fechou as portas antes do fim da tarde.

Avenida 23 de Maio, em São Paulo, fica deserta após ataques promovidos pelo PCC. | Foto: Lawrence Bodnar/Diário SP

O pânico não dependia mais da violência concreta. Bastavam rumores.

Mensagens atravessavam bairros inteiros dizendo que novos ataques aconteceriam durante a noite. Em muitas regiões periféricas, moradores relatariam mais tarde que sair de casa significava correr risco duplo: ser confundido tanto por criminosos quanto pela própria polícia.

A ausência do Estado começou a produzir uma nova presença: a do medo coletivo.

A outra contagem dos mortos

Enquanto a atenção pública se concentrava nos ataques do PCC, outra escalada avançava silenciosamente pelas periferias.

Nos dias seguintes, operações policiais se intensificaram em bairros pobres da capital e do interior. O número de mortes de civis disparou. Muitos corpos apareceram sem investigação aprofundada, sem testemunhas ou versões conclusivas.

Duas décadas depois, ainda há famílias que desconhecem oficialmente como filhos, irmãos e pais morreram naquela semana.

O caso de Edson Rogério da Silva se tornou um dos mais emblemáticos. A mãe, Débora Maria da Silva, havia pedido para que ele não saísse de casa em meio ao caos. Mas naquela noite, em um bairro tomado pelo medo, sair à rua passou a ser suficiente para despertar suspeitas.

A morte do jovem acabaria se tornando um símbolo das denúncias de execuções e violência policial ocorridas durante a reação do Estado.

O Salve Geral não deixou apenas cicatrizes urbanas. Deixou também uma ferida moral ainda aberta sobre os limites da resposta estatal em períodos de guerra.

O poder que vinha das prisões

Antes de 2006, muitos setores do poder ainda tratavam o PCC como uma organização restrita ao universo penitenciário. O Salve Geral desmontou essa ilusão diante do país inteiro.

Transferência de líderes do PCC para presídios de segurança máxima foi a faísca de uma crise | Foto: Agência Brasil | Marcelo Camargo

As rebeliões simultâneas mostraram que as cadeias paulistas haviam deixado de ser apenas espaços de confinamento. Tinham se tornado centros de articulação, comando e influência territorial.

Na Penitenciária de Lavínia, no interior paulista, presos renderam agentes e dominaram pavilhões. Em dezenas de unidades, o roteiro se repetiu quase ao mesmo tempo, revelando um nível de coordenação que surpreendeu autoridades e imprensa.

A facção já operava como rede.

Uma rede capaz de impor disciplina interna, transmitir ordens em cadeia e transformar o sistema prisional em extensão do crime organizado nas ruas. O silêncio que permanece

Os ataques diminuíram oficialmente no dia 19 de maio. Mas o fim da violência nunca encerrou completamente as perguntas.

Anos depois, surgiriam relatos de que integrantes do governo paulista teriam negociado indiretamente o fim dos atentados. Autoridades sempre negaram a existência de acordo formal. Ainda assim, a suspeita atravessou duas décadas como uma sombra permanente daquela crise.

O que aconteceu em maio de 2006 ultrapassou a dimensão de uma onda de ataques criminosos.

Foi o instante em que o Brasil percebeu que o crime organizado havia deixado de agir apenas nas margens. Ele agora disputava poder, território e autoridade com o próprio Estado.

E talvez a imagem mais poderosa daqueles dias não tenha sido o fogo dos ônibus ou o som dos disparos. Talvez tenha sido o vazio.

A maior cidade do país parada em silêncio, recolhida antes da noite, obedecendo ao medo como se ele fosse uma nova forma de governo.