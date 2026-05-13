Criminosos fazem família refém em avenida movimentada de Salvador

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Polícia Militar - Foto: Divulgação | PMBA

Um grupo criminoso foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, 13, após uma perseguição que terminou com uma família feita refém na Avenida Vasco da Gama, em Salvador.

Segundo informações preliminares, os suspeitos tentavam fugir da ação policial quando invadiram uma residência localizada em uma das regiões mais movimentadas da capital baiana. No imóvel estavam uma mulher e três crianças.

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A situação mobilizou equipes da Polícia Militar e causou tensão entre moradores e motoristas que passavam pela avenida no momento da ocorrência.

Após negociação conduzida pelos policiais, os homens se renderam e libertaram as vítimas. Ninguém ficou ferido.

Durante a ação, drogas teriam sido apreendidas pelos militares. O material e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso será investigado.

Ação causou tensão em região de grande circulação

A ocorrência chamou a atenção de quem passava pela Avenida Vasco da Gama, uma das principais vias de Salvador, por conta da intensa movimentação policial registrada no local.

As circunstâncias da perseguição e a quantidade de entorpecentes apreendidos ainda devem ser detalhadas oficialmente pelas forças de segurança.