Grupo responsável por roubo milionário de remédios na Bahia é desarticulada

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Cerca de 1,5 milhão de comprimidos analgésicos foram levados durante a ação criminosa - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma investigação da Polícia Civil da Bahia sobre uma carga de alimentos descartada em um terreno no bairro Gabriela, em Feira de Santana, terminou revelando um esquema criminoso ligado ao roubo milionário de medicamentos registrado em março deste ano. O desdobramento levou à deflagração da Operação Cefaleia, realizada nesta quarta-feira, 13, com prisões e apreensões em diferentes pontos da cidade.

De acordo com a polícia, três suspeitos foram capturados por envolvimento direto no caso. Entre eles está o homem apontado como responsável por articular o crime contra uma distribuidora de medicamentos instalada às margens da BR-324.

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Grupo armado invadiu distribuidora e levou carga avaliada em mais de R$ 1 milhão

As investigações indicam que quatro criminosos armados participaram da ação. Eles renderam o vigilante da empresa e roubaram cerca de 1,5 milhão de comprimidos analgésicos. O prejuízo causado ultrapassa R$ 1 milhão.

Investigação da Polícia Civil começou após a descoberta de uma carga de alimentos abandonada | Foto: Divulgação / Polícia Civil

A apuração conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana revelou ainda que o grupo não possuía um veículo adequado para transportar os produtos. Por isso, os suspeitos teriam roubado um caminhão pertencente a um supermercado.

Para abrir espaço no veículo, os criminosos abandonaram parte da carga de alimentos em um terreno baldio. Depois do uso no transporte dos medicamentos roubados, o caminhão foi incendiado às margens da BR-116.

Parte dos medicamentos teria sido vendida em farmácia

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, equipes da Polícia Civil estiveram em uma farmácia localizada no bairro Jardim Cruzeiro. No local, os investigadores identificaram a compra de parte da carga roubada.

O dono do estabelecimento foi autuado em flagrante por receptação qualificada.

Polícia apreendeu fogos e pólvora em imóvel investigado

As buscas também resultaram na apreensão de grande quantidade de materiais explosivos. Em um imóvel ligado a um dos investigados, os policiais encontraram 15 mil tubos de pólvora negra e 550 caixas de fogos de artifício.

Segundo a Polícia Civil, aproximadamente R$ 788 mil em ativos já foram recuperados ao longo da investigação, entre mercadorias, veículos e outros bens. A Justiça ainda determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados.

A operação segue em andamento e a polícia tenta identificar outros envolvidos no esquema, além de localizar o restante da carga roubada.