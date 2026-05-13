INVESTIGAÇÃO
Pai é preso suspeito de tentar matar os três filhos após não aceitar fim de relacionamento
Investigações apontam que as três crianças viveram momentos de terror psicológico e grave risco à vida
Um homem de 44 anos foi preso em flagrante suspeito de tentar matar os três filhos após não aceitar o fim do relacionamento com a companheira. O caso aconteceu na cidade baiana de Santo Estêvão.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito enviou áudios para a mulher dizendo que pegaria as crianças e jogaria o carro contra um caminhão. Nas mensagens, ele também ameaçava tirar a própria vida junto com os filhos.
Ainda conforme as investigações, as crianças passaram por momentos de desespero e ficaram em risco dentro do veículo. Em uma das situações, um dos filhos chegou a ligar para a mãe por chamada de vídeo, chorando e pedindo que o pai voltasse para casa.
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Buscas pelo suspeito
Equipes do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) e investigadores da Delegacia Territorial fizeram buscas e localizaram o homem com os filhos dentro do carro. Ele foi preso durante a abordagem.
A Polícia Civil informou que pediu a prisão preventiva do suspeito, que segue custodiado à disposição da Justiça.
O caso é investigado como violência doméstica e tentativa de vicaricídio — quando o agressor usa os filhos para atingir emocionalmente a mãe. De acordo com a polícia, o crime não foi consumado porque os agentes conseguiram interceptar o suspeito antes que ele colocasse a ameaça em prática.