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CRIME

Passageiro tem cinzas da mãe roubadas em assalto a ônibus

Além da mochila com as cinzas, celulares, dinheiro e outros objetos dos passageiros também foram levados

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Passageiro tem cinzas da mãe roubadas em assalto a ônibus
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Um passageiro teve a mochila com as cinzas da própria mãe roubada durante um assalto a um ônibus de turismo na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O homem viajava para Arraial do Cabo, onde pretendia levar os restos mortais da mãe.

O coletivo fazia o trajeto entre São José dos Campos e a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, quando foi interceptado por criminosos armados com pistolas e fuzis no último sábado, 9.

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Ação criminosa

Os suspeitos rendem o ônibus e dois homens entraram no veículo para recolher os pertences das vítimas, enquanto um terceiro permaneceu do lado de fora dando cobertura armado com um fuzil.

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Além da mochila com as cinzas, celulares, dinheiro e outros objetos dos passageiros também foram levados. Os criminosos fugiram levando ainda a chave do ônibus. O motorista também teve os pertences roubados.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que a região registrou aumento de 200% nos casos de roubos e assaltos a ônibus em comparação com o mesmo período do ano passado.

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Tags

assalto Rio de Janeiro segurança pública violência

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