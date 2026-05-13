Passageiro tem cinzas da mãe roubadas em assalto a ônibus

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- Foto: Reprodução TV Globo

Um passageiro teve a mochila com as cinzas da própria mãe roubada durante um assalto a um ônibus de turismo na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O homem viajava para Arraial do Cabo, onde pretendia levar os restos mortais da mãe.

O coletivo fazia o trajeto entre São José dos Campos e a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, quando foi interceptado por criminosos armados com pistolas e fuzis no último sábado, 9.

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Ação criminosa

Os suspeitos rendem o ônibus e dois homens entraram no veículo para recolher os pertences das vítimas, enquanto um terceiro permaneceu do lado de fora dando cobertura armado com um fuzil.

Além da mochila com as cinzas, celulares, dinheiro e outros objetos dos passageiros também foram levados. Os criminosos fugiram levando ainda a chave do ônibus. O motorista também teve os pertences roubados.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que a região registrou aumento de 200% nos casos de roubos e assaltos a ônibus em comparação com o mesmo período do ano passado.