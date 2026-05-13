CRIME
Passageiro tem cinzas da mãe roubadas em assalto a ônibus
Além da mochila com as cinzas, celulares, dinheiro e outros objetos dos passageiros também foram levados
Um passageiro teve a mochila com as cinzas da própria mãe roubada durante um assalto a um ônibus de turismo na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O homem viajava para Arraial do Cabo, onde pretendia levar os restos mortais da mãe.
O coletivo fazia o trajeto entre São José dos Campos e a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, quando foi interceptado por criminosos armados com pistolas e fuzis no último sábado, 9.
Ação criminosa
Os suspeitos rendem o ônibus e dois homens entraram no veículo para recolher os pertences das vítimas, enquanto um terceiro permaneceu do lado de fora dando cobertura armado com um fuzil.
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Além da mochila com as cinzas, celulares, dinheiro e outros objetos dos passageiros também foram levados. Os criminosos fugiram levando ainda a chave do ônibus. O motorista também teve os pertences roubados.
Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que a região registrou aumento de 200% nos casos de roubos e assaltos a ônibus em comparação com o mesmo período do ano passado.