CRIME
Homem é executado dentro de Hilux ao chegar em condomínio em Salvador
Vítima foi identificada como William Rafael Bacelar da Silva
Um homem identificado como William Rafael Bacelar da Silva foi executado na noite desta quarta-feira, 13, na Avenida Aliomar Baleeiro, região da Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador.
Segundo apuração do portal A TARDE, a vítima chegava ao condomínio Recanto dos Pássaros em uma caminhonete Hilux branca quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou ao menos oito disparos. O suspeito estaria a pé, aguardando a chegada de William ao local.
Informações preliminares apontam que, após os primeiros tiros, o criminoso teria aberto a porta do veículo e realizado novos disparos contra a vítima. Em seguida, ele fugiu sem levar pertences de William e embarcou em uma motocicleta que o aguardava a poucos metros do condomínio.
Investigação
Equipes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para atender a ocorrência.
Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).