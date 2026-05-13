Homem é executado dentro de Hilux ao chegar em condomínio em Salvador

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- Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem identificado como William Rafael Bacelar da Silva foi executado na noite desta quarta-feira, 13, na Avenida Aliomar Baleeiro, região da Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador.

Segundo apuração do portal A TARDE, a vítima chegava ao condomínio Recanto dos Pássaros em uma caminhonete Hilux branca quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou ao menos oito disparos. O suspeito estaria a pé, aguardando a chegada de William ao local.

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Informações preliminares apontam que, após os primeiros tiros, o criminoso teria aberto a porta do veículo e realizado novos disparos contra a vítima. Em seguida, ele fugiu sem levar pertences de William e embarcou em uma motocicleta que o aguardava a poucos metros do condomínio.

Investigação

Equipes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para atender a ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).