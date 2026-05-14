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Quadrilha especializada em roubos a turistas na Barra é alvo de operação

Suspeitos monitoravam as vítimas em pontos estratégicos antes de cometer os crimes

Victoria Isabel
Por
Organização atuava principalmente na Avenida Oceânica
Organização atuava principalmente na Avenida Oceânica -

Um grupo criminoso suspeito de praticar roubos na região da Barra, em Salvador, é alvo da Operação Catena, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quinta-feira, 14. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em bairros da capital baiana.

Segundo a Polícia Civil, os mandados estão sendo executados nos bairros de Nazaré, Barris, Liberdade, Periperi e também no entorno do Centro Histórico. As investigações apontam que a organização atuava principalmente na Avenida Oceânica e na região do Porto da Barra, locais com grande circulação de turistas e praticantes de atividades físicas.

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Estrutura organizada

De acordo com as apurações, o grupo possuía uma estrutura organizada, com divisão de funções entre os integrantes. Havia suspeitos responsáveis pelos roubos, outros encarregados da receptação e também da comercialização clandestina das joias roubadas.

Imagem ilustrativa da imagem Quadrilha especializada em roubos a turistas na Barra é alvo de operação
| Foto: Lucas Cerqueira / Ascom-PCBA

Ainda conforme a investigação, os criminosos monitoravam as vítimas em pontos estratégicos antes de cometer os assaltos. Eles utilizavam aplicativos de mensagens para comunicação e definiam previamente rotas de fuga. O principal alvo eram correntes de ouro e relógios esportivos de alto valor.

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A Operação Catena foi resultado de um trabalho de inteligência da Polícia Civil, que incluiu análise de dados, extração de informações de dispositivos móveis e monitoramento de campo.

A ofensiva é conduzida pela 14ª Delegacia Territorial da Barra, com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). O objetivo da ação é desarticular toda a cadeia criminosa envolvida nos crimes patrimoniais na região turística da capital baiana.

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